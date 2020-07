Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 luglio 2020:

Ariete – Se in amore avete commesso passi falsi, le stelle vi sconsigliano di fare un passo indietro. La vostra coscienza e il vostro cuore, sanno benissimo cosa è giusto. Nel lavoro, avete tantissima voglia di fare. Ma però che al momento non disponete delle risorse adatte per portare a compimento tutti i vostri progetti.

Toro – Giornata fortunata per gli amici del Toro: l’influsso della Luna vi renderà dinamici, pieni di idee e di carica per essere brillanti e originali. Nel lavoro, tutti si meraviglieranno dinanzi a questo tipo di temperamento. Per quanto riguarda i sentimenti, i cuori solitari avranno ottime opportunità di incontrare presto l’anima gemella.

Gemelli – Un’interessante configurazione astrale e planetaria, evidenzia quanto la vostra capacità d’azione sia elevata in questo momento. Nel lavoro le cose stanno ingranando. L’amore, tra gli alti e bassi del periodo, è una parte essenziale della vostra esistenza, e tale deve rimanere. Approfittate di questa quadratura per vivere con serenità.

Cancro – Non siate timorosi: se vi piace una persona, ditelo senza paura. Le stelle vi spingono ad essere sinceri e coraggiosi. Solo così non avrete rimpianti e le cose potranno andare per il verso giusto.

Leone – Pestate molta attenzione alla forma fisica, evitate abbuffate o una vita troppo sedentaria. Idratatevi al massimo. Evitate di intraprendere discussioni spinose, che potrebbero condurvi in vicoli pericolosi: oggi siete particolarmente contrariati.

Vergine – Giornate interessanti per gli amici della Vergine, con le stelle e i pianeti allineati in una posizione favorevole. Leader indiscussi nel lavoro, tutti si fideranno di voi e vi assegneranno dei compiti da svolgere con estrema lucidità. In amore, approfittatene per fare qualcosa di divertente insieme al vostro partner. Sarà una giornata in cui coltivare relazioni, la cosa migliore da fare per il vostro benessere fisico e mentale

Bilancia –Vecchi fantasmi del passato busseranno alla vostra porta, e sarà difficile scacciarli una volta per tutte e andare avanti. Fate sì che la vostra condizione psicologica non influisca sul lavoro adesso. Cercate rifugio nell’amore. Sarà la cosa migliore da fare per sfuggire a qualche scheletro rinchiuso nell’armadio.

Scorpione – Questioni pratiche movimenteranno la giornata e sarete poco costanti. Evitate situazioni complicate. Soprattutto nel lavoro, è importante mantenervi alla larga da situazioni intricate. Per una volta, rimanete nell’ombra e la giornata trascorrerà in fretta e senza sconvolgimenti.

Sagittario – Giornata in cui lascerete molto spazio ai sentimenti: farete in modo che ricoprano un ruolo cruciale al centro della vostra esistenza. Un amore che per varie ragioni avete allontanato, perso e per niente dimenticato, verrà di nuovo a galla. Lasciate che le cose facciano il loro corso. Il destino è comunque nelle vostre mani però. E’ vero che alcune relazioni sono state messe a dura prova. Avete tutto il tempo di recuperare.

Capricorno – La carriera beneficerà del vostro temperamento. Per quanto riguarda i sentimenti, siete nelle mani del destino. Non vi va di fare piani a lungo termine, o comunque di fasciarvi troppo la testa. Vi affiderete a quello che il fato ha riservato per voi e lo accoglierete a braccia aperte.

Acquario – Giornata stressante, faticosa e impegnativa, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Il rapporto con i colleghi è delicato, e la vostra pazienza ha raggiunto un limite: attenti, potreste scoppiare da un momento all’altro. Cercate di non rovinare gli equilibri che avete costruito nel corso del tempo.

Pesci – Il cielo non promette ancora molto in materia di relazioni sentimentali. Per questo motivo, siate cauti e andateci sempre coi piedi di piombo. Le stelle consigliano di aspettare il mese di Agosto per pensare di intraprendere una relazione con una base solida e duratura. Per quanto riguarda il lavoro e lo studio, non trascurate qualche piccolo intoppo che potrebbe verificarsi a fine giornata.

