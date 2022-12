Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi, 14 dicembre 2022, potrebbero esserci dei rallentamenti, un accordo che fatica a decollare, un contrattempo sulla tabella di marcia. Cercate di non perdere la pazienza ma circondatevi di persone fidate.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bello questo cielo per i sentimenti. Se da tempo avete messo gli occhi su una persona cosa aspettate a dimostrarle il vostro interesse? Per quanto riguarda il lavoro, favorite le nuove collaborazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, cielo interessante per coloro che desiderano mettersi in gioco, sarà possibile siglare un accordo importante. Se siete single, guardatevi intorno.

Cancro



Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 14 dicembre 2022 – l’umore è altalenante, ultimamente in famiglia c’è stato qualche battibecco e ora dovrete fare il punto della situazione. Fate solo lo stretto indispensabile, rimandate tutto a domani.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 14 dicembre 2022), il vostro è un cielo che invita a prestare maggiore attenzione ad un accordo, ultimamente siete piuttosto distratti… In amore se con il partner c’è qualcosa che non va, sarà bene essere chiari.

Vergine

Cari Vergine, cielo interessante per le coppie. Non è esclusa la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante. Per quanto riguarda il lavoro, avete delle buone intuizioni, fatele valere.

Bilancia

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi potreste fare la conoscenza di una persona carina, via libera alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, c’è aria di novità, favoriti i contatti con altre città.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in amore è tempo di prendere una decisione e se necessario di tagliare i rami secchi per ripartire più forti di prima.

Sagittario

Cari Sagittario, cielo interessante per allargare la cerchia dei propri contatti e mettere al bando la timidezza. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono stati dei cambiamenti, in arrivo belle soddisfazioni.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in amore ci vuole prudenza, alle volte vi inalberate per delle sciocchezze ma durante la giornata di oggi – 14 dicembre – conterete fino a dieci prima di esporvi. Per quanto riguarda il lavoro, un collega potrebbe chiedervi un consiglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 14 dicembre 2022), cielo interessante per le coppie, il desiderio di mettere radici è forte. Per quanto riguarda il lavoro, non fate passi azzardati.

Pesci

Cari Pesci, l’amore torna finalmente protagonista nella vostra vita, vi piace una persona ma è come se non riusciste a capire a quale gioco sta giocando. Capitolo lavoro: la fatica si fa sentire, desiderate maggiori garanzie.