Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, in giornate come queste il desiderio di lasciarvi tutto alle spalle e ricominciare da capo, senza condizionamenti esterni, vi fa molto gola. Potete farlo, ma considerate bene le conseguenze.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la protezione di Giove vi fa stare un gradino al di sopra degli altri, che in tutta risposta vi guardano con invidia. Non curatevi delle eventuali occhiatacce: state solo seguendo il vostro personale percorso di vita.

Gemelli

Cari Gemelli, è giusto che voi rispettiate gli impegni e le responsabilità che avete nei confronti dei vostri cari. Tuttavia, è anche giusto delimitare dei confini che chi vi vuole bene non dovrebbe mai oltrepassare.



Cancro

Cari Cancro, Giove e Saturno vi danno gli strumenti per cercare nuove opportunità in ambito lavorativo. Non sono da escludere occasioni all’estero.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 settembre 2023), siete in vena di affari, ma non potete permettervi scorciatoie e mosse poco corrette: con Giove ostile le sanzioni sono assicurate se vi comportate male.

Vergine

Cari Vergine, cominciate la giornata all’insegna della vitalità e dell’entusiasmo. Andate alla ricerca di persone e aziende a cui esporre le vostre idee.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle che riguardano la sfera amorosa di muovono sempre di più in assetto positivo rispetto al vostro segno: oggi infatti potreste ricevere dei segnali positivi dalla persona che occupa sempre di più i vostri pensieri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio continua ad indicarvi la strada della collaborazione: stare con gli altri e fare cose insieme è sicuramente ciò che dà valore alle vostre giornate settembrine.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle odierne purtroppo ritardano risposte e affaticano gli affari inerenti gli aspetti lavorativi e burocratici. Rimandate – se potete – degli impegni importanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete ripartiti alla grande, pieni di progetti e cose da realizzare: tanti impegno possono però mettere a dura prova il vostro fisico. Organizzate le vostre giornate in modo da ritagliarvi uno spazio per il riposo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 settembre 2023), se il vostro cuore anela alla libertà e non aspira ad alcun tipo di legame, Marte vi concede delle giornate molto intriganti in tal senso. Tuttavia, ci sono delle conoscenze che vi converrebbe approfondire…

Pesci

Cari Pesci, questa prima parte di settembre si sta rivelando piuttosto difficile per i rapporti sociali: Mercurio continua a generare incomprensioni e malintesi con chi amate e rispettate.