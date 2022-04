Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata positiva per il vostro segno, come d’altronde tutto quest’ultimo periodo. Approfittatene e continuate così. Sul lavoro possono arrivare ottime novità e proposte, proprio ciò che aspettavate da tempo per migliorare la vostra carriera e i guadagni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete imparare a dare maggiore spazio ai sentimenti, che ultimamente avete lasciato in disparte. Ritrovate un po’ di serenità all’interno della coppia, se ne avete già una di lungo corso. A volte è necessario fermarsi e fare il punto della situazione.

Gemelli

Cari Gemelli, in questa giornata siete particolarmente sensibili e ribelli, vorreste dare una svolta alla vostra vita, ma non è sempre fattibile. L’astrologo istriano vi consiglia di stare lontano da polemiche e discussioni. Potrebbero esserci contrasti in famiglia o in amore, usate la vostra diplomazia e mantenete la calma.

Cancro



Cari Cancro, giornata molto proficua sul fronte lavorativo, potete spingere sull’acceleratore e ottenere grandi risultati. Approfittate di questo periodo per chiudere accordi e compravendite, siglare accordi e progredire negli affari, sempre nel rispetto degli altri.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 aprile 2022), le stelle tornano ad essere favorevoli e dopo un periodo difficile avete rialzato la testa. Potete ricominciare da capo e raggiungere i vostri obiettivi. In arrivo ottime opportunità, sappiate coglierle al volo.

Vergine

Cari Vergine, giornata preziosa soprattutto per chi studia e magari deve sostenere un esame. Sfruttatela a pieno e date il massimo, rimanete concentrati e aggiornatevi, altrimenti i vostri concorrenti vi supereranno. Non accontentatevi, per fare carriera serve sempre un po’ di sana ambizione e competitività.

Bilancia

Cari Bilancia, fermatevi e riflettete su come sta procedendo la vostra relazione. È importante non perdere la testa e stare con i piedi ben piantati per terra. La vostra storia d’amore deve spiccare il volo, altrimenti meglio dirsi addio per sempre. Non portatevi dietro situazioni pesanti o di nervosismo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, approfittate dell’aiuto delle stelle per creare nuove relazioni e conoscenze. Sono fondamentali sia per il lavoro che per l’amore. Potreste infatti trovare nuovi collaboratori e creare granitici rapporti per la vostra professione.

Sagittario

Cari Sagittario, muovetevi con cautela nelle relazioni interpersonali, se non volete restare ancorati in inutili discussioni. Chi ve la fa fare? Imparate a farvi scivolare le cose addosso. Se c’è qualche polemica, mantenete la calma e prendete la cosa con filosofia. Non ne vale la pena.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata positiva per il lavoro, vedrete che pian piano riuscirete a togliervi grandi soddisfazioni e a dimostrare a tutti il vostro valore. Buone opportunità anche per chi vuole andarsene all’estero. Se ci saranno offerte in altre aziende, valutate pro e contro prima di accettare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 aprile 2022), dovete mantenere la calma soprattutto in famiglia, perché possono esserci litigi e discussioni di non facile dipanamento. Questo vale in particolare per i genitori che hanno a che fare con figli adolescenti e la classica fase della ribellione. Ascoltateli e dategli saggi consigli.

Pesci

Cari Pesci, in questa giornata avrete un confronto importante che vi permetterà di fare chiarezza sulla vostra vita e su come state procedendo. Non fatevi fregare, andate dritti per la vostra strada. Le stelle sono tutte a vostro favore, mantenete la calma e vedrete che risulterete vincitori.