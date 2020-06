Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 10 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, Luna e Sole in trigono, entrambi in aspetto positivo per il vostro segno, dovrebbe venir fuori una giornata piacevole secondo Branko, che vi invita a inserirvi presto nelle discussioni professionali, il vostro modo di fare ed essere è interessante agli occhi degli altri. Non c’è più quella corrente nervosa dei giorni passati, datevi da fare. Avete bisogno di una vittoria dalla vostra parte, mettete in piedi un nuovo progetto.

Toro

Cari Toro, si allontana la quadratura di Urano e Luna, ma lei è ancora in Acquario e prevale nei rapporti della professione, crea disguidi che possono procurare noia e qualche fastidio fisico. State vivendo un momento di instabilità in campo finanziario, non c’è pericolo di perdita, la Luna è come voi, non cede mai per prima.

Gemelli

Cari Gemelli, potete contare su un mercoledì luminoso e radioso, grazie alla presenza di Mercurio che va su e giù nel campo finanziario. Sfruttate al meglio il trigono di Luna in Acquario con il vostro Sole, aspetto di gioia. Venere aggiunge la sua piccola fortuna alle vostre azioni, anche a casa.

Cancro

Cari Cancro, tutti siamo orientati all’ultimo quarto di Luna che inizia domani e si trasforma sabato in Pesci. Ultima fase della primavera, coltivate di più i rapporti secondo Branko. Oggi tenete gli occhi aperti, arrivano notizie importanti, anche dal campo legale, non si escludono pressioni sul lavoro. Ma dovete decidere in autonomia.

Leone

Cari Leone, avete bisogno di qualche ora di relax, il tempo di far passare questa luna in Acquario che mette sotto pressione tutti, in particolare i rapporti stretti e le collaborazioni professionali. Visto che non ci sono altri transiti di disturbo, il Sole così importante per il vostro respiro è ottimo per trovare nuovi amici. L’amore in compenso offre riparo sicuro.

Vergine

Cari Vergine, questa sarà una giornata positiva secondo l’oroscopo di Branko, ma dovete agire in fretta prima che la Luna passi in Pesci, dove inizia a calare già da domani. Questo è un giorno che appartiene a Mercurio, governatore del segno, che transita in aspetto felice nel campo degli incontri. Avete bisogno di nuovi contatti, conoscenze per la vostra professione.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko il lavoro è importante quanto il dovere sociale, la vostra vita mondana di recente è molto movimentata, ma gli affetti? Non riuscite a tenere testa a tutti, la vostra Venere così strepitosa vicina a Sole in Gemelli e Luna acquariana vi spinge a concretizzare i vostri buoni propositi per il futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, questa è una giornata governata da Mercurio che da fine maggio transita in Cancro, per voi è una cosa positiva, essendo quel segno fratello simbolo del lontano e Mercurio astro dei viaggi, felicità e fortuna in amore sono in arrivo per voi. Del resto è da tempo che lo cercate.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo Branko il vostro cielo non è ancora equilibrato, ciò non impedisce comunque di proseguire con i vostri progetti, visto che alcune stelle non discutono soltanto voi ma anche il contesto in cui vi muovete, rapporti che dovete mantenere volenti o no. Non cacciatevi nei guai proprio ora che nasce la luna ultimo quarto in Pesci.

Capricorno

Cari Capricorno, c’è un problema di comunicazione quest’oggi, dovete andare fino in fondo ai problemi per capire l’origine, occhio a non difendere cause perse in cui credete soltanto voi. Gli altri segni hanno problemi con gli inganni a causa di Nettuno, ma voi avete Mercurio contro e lo sarà ancora a lungo, meglio allontanarsi da chi non vi può dare nulla.

Acquario

Cari Acquario, che bella la Luna anche oggi in aspetto con Sole in Gemelli, un trigono che porta bene all’amore e alla famiglia. La lotta per la vita è dura pure per voi, ma riuscite a far sembrare tutto meno pesante, così rendete più serena l’esistenza di chi amate e di chi vi vuole bene.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna si avvicina a Nettuno e inizia ultimo quarto, con un significato simbolico, un capitolo si chiude e ne inizia un altro il 20. Ma dovrà essere così rivoluzionario da far paura! La gente non vi riconoscerà, avrete le idee più chiare.

