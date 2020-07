Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 luglio 2020:

Ariete

Nonostante i vostri sforzi e il vostro impegno, sul lavoro ci sono ancora molte questioni che non vanno come vorreste. Inoltre avete avuto delle spese impreviste, per cui ora potreste trovarvi in difficoltà. Cercate di ridurre le uscite superflue e risparmiare di più.

Toro

Cari Toro, un periodo non certo fortunato per il vostro segno, tanto che avete la sensazione che la dea bendata vi abbia voltato le spalle. Affidatevi ai saggi consigli di chi vi vuole bene se avete progetti importanti da realizzare. In amore potreste avere qualche sospetto sul comportamento del partner, ma i dubbi si riveleranno infondati.

Gemelli

Amici del Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi si prevede una giornata molto fortunata, soprattutto se amate scommettere o mettervi in gioco. Se avete progetti importanti in ballo, pianificate bene tutte le vostre mosse. Alcuni potranno avere grandi soddisfazioni in amore, sia chi è single sia chi vive una relazione stabile.

Cancro

Cari Cancro, se state cercando di ottenere un prestito, perché magari volete comprare casa o fare un investimento importante, questo può essere il periodo giusto per ottenerlo. Sul lavoro potreste ottenere presto grandi soddisfazioni: un vostro superiore potrebbe affidarvi un compito di prestigio e al quale tenete molto.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko ottime possibilità di guadagno per il vostro segno. Avete doti carismatiche e grande senso dell’amicizia, per cui un vostro consiglio si rivelerà molto utile per qualcuno a cui siete vicino. Non tiratevi indietro, anche sul lavoro, e fatevi valere, altrimenti qualcuno disposto a mettervi il bastone fra le ruote si trova sempre.

Vergine

Cari Vergine, potreste ottenere un regalo a sorpresa che vi farà molto piacere ricevere. Inoltre vi sentirete quasi in dovere di contraccambiare. In amore chi è single potrebbe fare incontri molto interessanti e che potranno trasformarsi in qualcosa di molto prezioso. Per altri invece si tratterà solo di un’infatuazione di passaggio.

Bilancia

Cari Bilancia, sia sul lavoro che in amore dovete fare i conti con una concorrenza spietata, ma le vostre qualità vi permetteranno di superare ogni difficoltà e chi aveva intenzione di mettervi il bastone fra le ruote dovrà ricredersi. Chi è single potrebbe fare interessanti conquiste, per cui potrebbe essere finalmente arrivato il momento per voi di ributtarvi a capofitto in una relazione.

Scorpione

Cari Scorpione, una certa solidità e sicurezza sul fronte lavorativo vi permetterà di vivere con maggiore serenità la vostra vita. Secondo l’oroscopo di Branko se aspettate dei soldi che avevate prestato, potreste finalmente riceverli indietro. Se avete commesso degli errori, ammetteteli, senza essere troppo orgogliosi.

Sagittario

Cari Sagittario, se avevate un pagamento in sospeso da parte di qualcuno che aveva accumulato dei debiti con voi, finalmente potreste rivedere i vostri soldi. Grandi soddisfazioni in arrivo sul fronte lavorativo: vi è stato affidato un compito complesso ma voi lo porterete a termine con successo, insieme al vostro team, e sarete lodati per questo.

Capricorno

Amici del Capricorno, sul lavoro il vostro ruolo e le vostre qualità sono ormai ben riconosciute e apprezzate da colleghi e superiori, anche se invidiosi e ipocriti non mancano. Voi andate dritti per la vostra strada, e anche nelle amicizie curate quelle davvero importanti e sincere. Chi è single potrebbe fare interessanti incontri.

Acquario

Cari Acquario, qualcuno a voi molto vicino potrebbe farvi un’inaspettata sorpresa che gradirete particolarmente. In amore chi è single potrebbe aver fatto perdere la testa a una persona che non vi potreste mai immaginare. D’altronde sapete essere romantici, fantasiosi e buoni, per cui tutti vi vogliono bene.

Pesci

Cari Pesci, nuovi possibili guadagni in arrivo per il vostro segno secondo l’oroscopo di Branko. Un investimento, infatti, potrebbe rivelarsi vincente. Avete ottime qualità, soprattutto nelle relazioni interpersonali, da sfruttare se dovete chiedere un favore a qualcuno. Grandi soddisfazioni in vista sul fronte professionale. Attenzione alla salute.

