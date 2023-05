Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, Urano destabilizza la vostra situazione economica: siate accorti nel non peggiorarla da soli o dando manforte a un rivale per colpa di qualche disattenzione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, con delle stelle belle come le vostre, non potete desiderare altro, oppure sì? Cosa fare di un oroscopo così positivo sta a voi, in ogni caso non sarebbe male organizzare una vacanza.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi invitano a trovare un supporto esterno per raggiungere i vostri obiettivi lavorativi: avete bisogno di qualcuno che metta una buona parola su di voi se volete fare centro.

Cancro



Cari Cancro, il Mercurio in Toro vi assicura un periodo proficuo per quanto riguarda la professione e il lavoro di squadra. Siete degli ottimi collaboratori. Saprete dimostrare a chi vi circonda di che pasta siete fatti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 maggio 2023), sebbene la stagione del Toro vi appesantisca, essa ha anche l’effetto di farvi essere più attenti alla carriera. Se ciò che state facendo ora non vi entusiasma più, sentitevi liberi di cercare altrove.

Vergine

Cari Vergine, con Saturno in opposizione potreste ricevere diverse proposte molto allettanti: riflettete bene prima di fare una scelta definitiva. Saprete ottenere grandi cose e dimostrare a chi vi circonda di che pasta siete fatti.

Bilancia

Cari Bilancia, ora che Venere ha raggiunto Marte in Cancro, i rapporti con gli altri tendono a farsi piuttosto tesi, specialmente fra le mura domestiche. Siate più aperti al dialogo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, grazie a Venere in Cancro, segno amico, le stelle oggi vi consigliamo di dare spazio ai sentimenti e ai sodalizi: perché non decidere di sposarsi?

Sagittario

Cari Sagittario, Saturno vi dà manforte per portare avanti la vostra carriera: di questo passo siete diretti senza dubbio verso il successo. Occhio però a qualche collega invidioso che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, anche se Venere non vi dà pace, Marte rincara la dose e vi riempie di passione a non finire: oggi siete degli amanti eccezionali. Se c’è una persona che vi piace, non nascondetevi e dimostrate tutto il suo affetto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 maggio 2023), oggi potreste essere coinvolti in una situazione che vi preoccuperà. Infine non sarà nulla di grave, dunque evitate di vivere tutto come se foste in una tragedia.

Pesci

Cari Pesci, non avete di che lamentarvi! Sapete che tutto va per il verso giusto. L’amore è con voi e tutto sembra dirvi che potete farcela, qualsiasi sia il vostro progetto di vita. Occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.