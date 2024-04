Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, sia l’energia del Sole sia l’impeto di Mercurio vi renderanno particolarmente determinati, fino al punto da apparire anche aggressivi e arroganti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, se avete chiuso una storia o avete detto addio ad una esperienza professionale, non dovrete avere rimpianti. Finalmente capirete che la decisione che avete preso è stata quella giusta.

Gemelli

Cari Gemelli, avete bisogno di revisionare la vostra vita e di riconsiderare alcune situazioni che non stanno funzionando nella maniera giusta. Finalmente state capendo cosa volete fare e cosa non volete fare più.

Cancro

Cari Cancro, siete piuttosto tesi: non è il caso di prendere decisioni drastiche e definitive. Meglio ponderare bene ogni mossa evitando di farvi prendere dall’impeto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 aprile 2024), è tempo di iniziare a progettare finalmente il vostro futuro, senza alcun timore. Dovrete esporvi e dimostrare agli altri chi siete e quanto valete realmente.

Vergine

Cari Vergine, ultimamente avete accumulato un po’ di stress e tensione. E’ venuto il momento di raccogliere le idee e di capire cosa volete fare in futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, siete piuttosto insofferenti e irascibili con chiunque e questo non vi consentirà di vivere una giornata serena. Meglio cercare di essere più accondiscendenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in opposizione vi indurrà ad essere molto prudenti in tutto ciò che dite e ciò che fate.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo momento tutte le idee che avete possono rivelarsi davvero fortunate e promettenti. Non è questo il momento di tenere un basso profilo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questa Luna in aspetto positivo renderà il vostro umore più brillante. Cercate di evitare scontri soprattutto se ci sono di mezzo questioni finanziarie o lavorative.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 aprile 2024), avete un grande desiderio di svoltare e di cambiare la vostra vita.

Pesci

Cari Pesci, Marte e Saturno vi rendono ipercritici nei confronti degli altri. Siete un po’ amareggiati, forse perchè vi state rendendo conto che avete speso troppo e adesso state facendo fatica a far quadrare i conti.