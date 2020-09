Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’influenza di Venere in Leone sarà molto evidente. Avrete infatti un’eccezionale carica sensuale e passionale, che il vostro partner non potrà non notare. Preparatevi dunque a notti di passioni sotto le coperte. Attenzione però a non esagerare e cadere nella tentazione di una scappatella extraconiugale. Sul lavoro si aprono buone prospettive.

Toro

Amici del Toro, siete un po’ pigri e svogliati, come se mentalmente vi sentiste ancora in vacanza. Purtroppo però l’estate volge ormai al termine, ed è il momento di rimboccarsi le maniche. A rendervi così scarichi è anche Marte nel segno dell’Ariete. Cercate di reagire. Potreste fare degli investimenti in termini di nuove proprietà.

Gemelli

Amici dei Gemelli, in queste ore il vostro umore è davvero instabile: siete combattuti infatti tra il festeggiare un importante traguardo raggiunto e l’ansia per una brutta notizia che avete ricevuto. Fate attenzione a non riversare questo stress sul partner o in famiglia, se non volete litigare inutilmente. Il vostro morale si risolleverà già dalla serata, quando le cose finalmente si rimetteranno al loro posto.

Cancro

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko questa giornata potrebbe essere segnata da una notizia davvero imprevista e imprevedibile, e purtroppo non necessariamente positiva. State in guardia e mantenete la calma. Quando meno ve l’aspettate, le cose si risolveranno per il meglio.

Leone

Amici del Leone, ottime notizie sul lavoro: le vostre qualità in ambito professionale sono indiscutibili, e tutti se ne dovranno rendere conto e apprezzarle. In amore ci sono ottime opportunità di recupero se avete avuto dei litigi con il partner. Approfittatene per organizzare qualcosa insieme, come un viaggio.

Vergine

Amici della Vergine, in casa dovete essere più collaborativi, sia se vivete con il partner o ancora con i vostri genitori. Eviterete così spiacevoli discussioni. Se avete avuto dei problemi, un bel viaggio insieme aiuterà a ritrovare feeling e serenità. Bene il lavoro e l’aspetto economico: potreste decidere di investire nell’acquisto di un immobile.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko di oggi sul lavoro ci sono ottime prospettive per la vostra carriera. Aumentano così i guadagni e le possibilità di fare carriera. Se siete degli imprenditori, in particolare, la vostra attività potrà finalmente tornare in ripresa, dopo i mesi difficili che tutti abbiamo vissuto. Non trascurate la salute e la cura del fisico.

Scorpione

Amici dello Scorpione, potrebbe esservi assegnata un’importante responsabilità in campo lavorativo o universitario, che voi porterete a termine con entusiasmo e professionalità. Non trascurate l’amore: rinsaldate e rafforzate il rapporto con il partner, in modo da ritrovare la serenità che era venuta meno.

Sagittario

Cari Sagittario, in questa fase la vostra priorità è quella di riacquistare pace e serenità a livello familiare e nei rapporti con il partner. Avete proprio bisogno dell’armonia domestica per vivere e dare il meglio in ogni ambito. Potreste organizzare un divertente viaggio con i vostri amici. Possibili ghiotti affari per un investimento da cogliere al volo.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko ultimamente avete avuto molte spese, per cui il vostro obiettivo deve essere quello di limitarle se non volete trovarvi in difficoltà economica. Sul posto di lavoro potrebbero crearsi clamorosi intrighi amorosi e sessuali con un collega. Prendetevi cura maggiormente della vostra salute e del vostro corpo, ne trarrete beneficio.

Acquario

Amici dell’Acquario, state vivendo giornate molto faticose, ma che si riveleranno presto fruttuose e importanti. I single infatti potranno incontrare nuove persone, ma dovranno essere prudenti prima di buttarsi a capofitto in una nuova relazione. Le coppie stabili ritrovano serenità nei rapporti con il partner. Sul lavoro avete idee vincenti e innovative e siete collaborativi con i colleghi.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi vivrete una giornata utile per risolvere problemi di lunga data. I single supereranno l’impasse che a lungo tempo vi ha tenuto bloccati psicologicamente, mentre le coppie stabili potranno valutare di fare passi in avanti importanti come il matrimonio o avere dei figli. Avete buone energie.

