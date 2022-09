Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, le opportunità non mancano, ma attenzione: non sempre la fortuna è dalla vostra parte… Prima di agire cercate di riflettere, di capire bene cosa fare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete bisogno di cambiamenti nella vostra vita, di stravolgere i piani. Prima, però, il consiglio è quello di riflettere, ponderare bene prima di fare una scelta.

Gemelli

Cari Gemelli, avete vissuto per tanto tempo all’ombra di qualcuno o qualcosa. Ora sentite la voglia di emergere, di far vedere a tutti chi siete e quanto valete. Potete farlo, ma dovete mettere da parte le vostre paure.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore sarete chiamati a portare a termine un progetto. Avete tante responsabilità, molti impegni, ma dovete reagire: non potete assolutamente buttarvi giù!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 6 settembre 2022), a volte siete egocentrici. Cercate di porre un limite a questo lato del carattere perché spesso apparite come non siete. Ed è un peccato!

Vergine

Cari Vergine, siete stanchi, avete bisogno di ricaricare un po’ le batterie per ritrovare la concentrazione di sempre. Soprattutto ora che le vacanze estive sono un ricordo e vi toccherà fare i conti con la quotidianità!

Bilancia

Cari Bilancia, avete cercato di fare del vostro meglio, ma la perfezione non esiste. Cercate di fermarvi, di respirare e di ricaricare le batterie prima di ripartire con uno slancio positivo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state già pensando al futuro e avete in mente i vostri obiettivi. Ma non potete ignorare il presente: dovete restare con i piedi ben saldi a terra!

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di una vacanza, ma non avete tempo per rilassarvi. Cercate di concentrarvi, ma anche di staccare un po’ la spina. Ascoltate il vostro corpo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, avete bisogno di trovare l’equilibrio: avete paura di fare un salto nel vuoto, di rischiare. Comprensibile, ma coraggio! Potete farlo perché le capacità non vi mancano di certo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 6 settembre 2022), siete stanchi, avete tante idee che vi frullano in testa e avete bisogno di staccare la spina e ricaricare le batterie! Che ne dite di una giornata di stop?

Pesci

Cari Pesci, il periodo non è dei migliori, ma vedrete che sarete in grado di superare ogni ostacolo. Sapete bene come agire per essere davvero felici e appagati!