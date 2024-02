Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 febbraio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 febbraio 2024:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore vi sentite particolarmente intolleranti. Resistete fino a domani perché le cose cambieranno subito. Nella seconda metà del mese il successo sarà assicurato così come il recupero.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete tra i segni più forti di questo periodo: avete trovato un buon equilibrio generale e imparato a bilanciare alcune cose della vostra vita! C’è qualche questione da risolvere…

Gemelli

Cari Gemelli, avete voglia di attività stimolanti ma state attenti a una certa limitazione nella libertà di scelta. In questo momento è legittimo da parte vostra chiedere un miglioramento delle condizioni di un accordo.

Cancro

Cari Cancro, evitate di idealizzare il partner e di chiedere l’impossibile. Lavoro? Tenetevi lontani dalle polemiche. La discrezione eviterà incidenti diplomatici.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 6 febbraio 2024, state dimostrando di essere all’altezza delle sfide, il che comunque non è una novità dato il vostro spirito combattivo.

Vergine

Cari Vergine, c’è qualche discussione di troppo in amore, possibili tensioni con il partner. Avete entusiasmo ed energia inarrestabili, niente e nessuno ora può scalfirvi.

Bilancia

Cari Bilancia, a breve sarete chiamati a prendere una decisione importante o a lanciare un nuovo progetto per liberare la menta dalle preoccupazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il traguardo è sempre più vicino, siete a pochi passi dalla realizzazione di un desiderio o dal completamento (con successo) di un progetto importante.

Sagittario

Cari Sagittario, in queste ore vi sentite finalmente gratificati, soprattutto sul lavoro in cui vi attendono riconoscimenti o quantomeno giornate prive di intoppi o preoccupazioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state avendo successo grazie alla grande competenza che avete e che state mettendo in mostra nei vostri affari, Da migliorare la forma fisica.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 6 febbraio 2024), è tempo di attuare una nuova strategia per evitare di esporvi troppo. Avete una gran vitalità e questo rischia di portarvi a strafare quindi meglio non attirare polemiche.

Pesci

Cari Pesci, vi attende una giornata tranquilla ma rimanete vigili per evitare qualsiasi tipo di problema.