Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’amore continua ad andare a gonfie vele, mentre sono altre le situazioni che vi fanno stare in pensiero. Non potrete evitare dei dubbi che vi sono sorti in testa per molto tempo; più li respingete e più loro torneranno a cercarvi.

Toro

Cari Toro, secondo Branko in questa giornata dovrete a tutti i costi vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche se vi è successo qualcosa di brutto e vi sembra ora impossibile coglierne il lato positivo, questo esiste e prima o poi lo riuscirete ad intravedere.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vi suggerisce di fare attenzione alle spese. Non potete permettervi di spendere e spandere in questo periodo di incertezza per quanto riguarda il futuro, quindi cercate di adottare un comportamento resposnsabile.

Cancro

Cari Cancro, oggi avete in agenda qualcosa di stimolante, quindi passerete una bella giornata. Le coppie stabili, consolidate, magari un po’ annoiate, avranno occasione di ritrovare del vigore e della passione.

Leone

Cari Leone, in questa giornata siete particolarmente concentrati sul lavoro. Avete dei grandi obiettivi da raggiungere, e non avete intenzione di farvi cogliere alla sprovvista dalla provvidenza. Elaborate una strategia vincente.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko l’oroscopo di oggi vi invita a essere tolleranti e propositivi nei confronti del partner, che ha bisogno di sentirsi amato e coccolato da voi. Spesso siete troppo concentrati su di voi e la vostra vita, sappiate guardare in modo più attento all’altro.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra economia, negli ultimi tempi un po’ disastrata, sta per vedere un miglioramento. Non fatevi prendere troppo dall’entusiasmo, però, perché adesso è importante dosare bene la velocità con cui percorrete la vostra strada fino al successo.

Scorpione

Cari Scorpione, l’amore va bene sia per chi inizia una nuova storia sia per chi vuole rinnovare un rapporto di lunga data. Siete ottimisti e pieni di entusiasmo, sappiate gestirlo al meglio. E’ davvero importante che sappiate gestire energie positive e negative.

Sagittario

Cari Sagittario, non sarà una grande giornata sotto il profilo lavorativo, e qualcuno ve lo farà notare parlandovi a chiare lettere. Non soccombete dopo un rimprovero, però, ma cercate di reagire, soprattutto quando le critiche sono costruttive.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi sarà una giornata importante, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, dato che vi verrà assegnato un incarico di responsabilità e ne sarete molto orgogliosi. Non stressatevi troppo per l’ansia da prestazione, però.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko la giornata sarà un po’ difficile. Dal punto di vista sentimentale siete bloccati e non riuscite ad esprimere le vostre emozioni, mentre sotto il profilo lavorativo vi siete un po’ impigriti e ve lo faranno notare.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko la giornata sarà ad alto livello di competizione. Avrete a che fare con qualcuno che vi metterà alla prova e, facendolo, tirerà fuori cose di voi che nemmeno voi stessi conoscevate così bene. E’ un momento di crescita.

