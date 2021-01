Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, i vostri sforzi sul lavoro saranno riconosciuti e aumenteranno la vostra reputazione. Nelle prossime ore prevista una buona situazione finanziaria. Finalmente potrete acquistare ciò che desideravate da tempo.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 5 gennaio 2021 -, probabile che una sensazione di positività possa sopraffare alcuni e rendere la giornata più intensa e bella del previsto.

Gemelli

Cari Gemelli, la vendita di una proprietà è indicata ed è probabile che dia buoni rendimenti. La possibilità di trascorrere un po ‘di tempo in solitudine con il partner potrebbe non verificarsi nonostante i vostri sforzi.

Cancro

Cari Cancro, avrete bisogno di riprendere le redini di un progetto lavorativo per rimetterlo in carreggiata. Attenti a chi chiedete consiglio.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non si possono escludere turbolenze sul fronte domestico, in quanto potreste non vedervi faccia a faccia con il partner. Poca spinta interiore…

Vergine

Cari Vergine, nelle prossime ore sarete in grado di concentrarti completamente sul fronte romantico e renderlo rock!

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la scena professionale sembra favorevole, ma potrebbe coinvolgervi totalmente. La fortuna risplenderà su chi cercherà un impiego adeguato.

Scorpione

Cari Scorpione, è probabile che voi diventiate finanziariamente forti grazie a dagli investimenti precedenti. Un impegno familiare assolto responsabilmente sarà molto apprezzato.

Sagittario

Cari Sagittario, nelle prossime ore troverete modi e mezzi per mantenervi in forma. C’è una probabilità di essere colpito dalla freccia di Cupido e innamorarsi perdutamente…

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi potrebbe essere una giornata divertente a lavoro. Un’attività fisica può mantenervi occupati in modo redditizio e dare anche un sacco di divertimento! Alcuni di voi potrebbero avere difficoltà a trovare il tempo per rilassarsi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra richiesta di aumento di stipendio potrebbe cadere nel vuoto, ma non scoraggiatevi. Il denaro prestato a qualcuno verrà prontamente restituito. Perché non rivedere qualche vecchio amico (regole anti-Covid permettendo…).

Pesci

Cari Pesci, nelle prossime ore sarà possibile acquistare un nuovo veicolo. Il romanticismo però minaccerà di svanire: lui o lei potrebbe non essere così preso…

