Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, Mercurio nei Gemelli favorisce contatti, opportunità professionali e sentimentali. Chi svolge un’attività in proprio, può chiudere importanti accordi. Un periodo positivo utile anche in amore per chi è in cerca dell’anima gemella.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il lavoro e la vita di tutti i giorni vi assorbono completamente, tanto che avete poco tempo per il resto. Il merito, o la colpa, sono da attribuire a Mercurio. Il romanticismo e l’amore non sono più al centro dei vostri pensieri, perché quel posto ora è preso dagli affari. Non trascurate però le persone più care.

Gemelli

Cari Gemelli, con l’arrivo di Mercurio cambiano tante cose per il vostro segno. Ottimi affari e trattative lavorative: potete togliervi grosse soddisfazioni. Insomma, sembrate quasi invincibili. In amore dovete essere più presenti e sapervi assumere le vostre responsabilità. Non può fare tutto il partner.

Cancro

Cari Cancro, vivete una fase di equilibrio e relax come non vi accadeva da tempo. Merito di questo Mercurio introverso, affiancato da Venere e Sole, che vi dà sicurezza. In amore avete tanti stimoli e voglia di fare bene, per fortuna vanno bene anche gli affari e il vostro portafogli ringrazia. In amore gli stimoli mancano un po’, ma siete anche voi che non vi accontentate facilmente.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (4 maggio), questo Mercurio vi dà grande protezione. In generale godete di un ottimo quadro astrale che vi protegge. Il lavoro, dopo una fase di stanca, finalmente migliora. Potete inoltre contare su contatti favorevoli e che vi proteggono. I single sono molto seducenti e possono fare belle conquiste.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, arriva il momento per voi di fare un bilancio della vostra vita professionale. Siete soddisfatti di ciò che fate, di quanto guadagnate? Se la risposta è sì, andate avanti per la vostra strada. Ma se la risposta è no, allora forse è il caso di guardarvi intorno e cercare di meglio. A volte siete troppo severi con voi stessi. Non trascurate il partner.

Bilancia

Cari Bilancia, non solo un ottimo Mercurio, ma in generale un quadro astrale favorevole vi protegge e vi spinge ad osare di più in ogni campo. L’allegria e l’ottimismo caratterizzano le vostre giornate in ogni campo. Siete di buon umore e circondati dalla bellezza. Che volete di più?

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio si sposta e vi spinge in acque più sicure. Dopo tante ansie e tribolazioni, ora approdate in un porto di serenità. Ne avevate bisogno. Potete quindi aggiustare situazioni amorose complesse. Se avete un partner da tanto tempo, siate dolci e riempitelo di attenzioni.

Sagittario

Cari Sagittario, dovete essere lucidi se non volete perdere ghiotte occasioni. Questo Mercurio contro vi invita a operare con molta cautela, altrimenti potreste commettere grossi errori e ritrovarvi nei casini. A tal punto che il partner potrebbe arrivare a dubitare della vostra fedeltà. Si tratta solo di un brutto pensiero o c’è un fondo di verità?

Capricorno

Cari Capricorno, le cose per voi vanno davvero alla grande. Cercate di sfruttare al massimo questo favore delle stelle. Sul lavoro possono esserci sviluppi molto importanti, che comportano nuovi importanti guadagni. Cercate però di limitare le spese. Bene anche l’amore, ma in questa fase siete concentrati totalmente sulla carriera.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (4 aprile), in amore possono esserci presto grosse opportunità, soprattutto se siete single da tempo. Questo è merito di Mercurio che porta con sé tante nuove opportunità, e magari anche il tanto desiderato principe azzurro. Preparati a vivere forti e inaspettate emozioni.

Pesci

Cari Pesci, il periodo è abbastanza tranquillo e positivo, anche se non ci sono particolari novità all’orizzonte. Questo Mercurio però vi rende parecchio instabili emotivamente, potete perdere facilmente la pazienza. Giove potrà presto salvarvi e ridarvi quella serenità e pace di cui avete bisogno per dormire bene la notte.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA