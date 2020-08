Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna piena è molto passionale per gli amori di lunga durata, ma anche per le nuove cotte favorite da Marte e Venere ancorai n Gemelli fino al 7. Influssi importanti in arrivo per amicizie e relazioni sociali, ultimo giorno di Mercurio in Cancro, da domani amico e confidente in Leone, segno della fortuna. Per essere felici bisogna partire.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna piena in Acquario è sotto il profilo professionale che influenza i rapporti con l’ambiente circostante, da domani Mercurio negativo va in Leone, rimandate le operazioni finanziarie a tempi più sereni. Questa Luna vi fa andare fuori di testa.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna piena, Venere ancora con voi, Marte super passionale e Mercurio più attivo che mai, impossibile non concedersi all’amore in questo periodo, non troverete altro. Quest’oggi secondo Branko va considerato come un anticipo delizioso di Ferragosto, sarete in grado di coltivare i vostri interessi, forse pensare di essere nati per il tennis o altri hobby, invece siete nati per amare!

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi data la lunga presenza di Venere nel segno che vi precede e Marte stabile in Ariete, la Luna piena in Acquario suggella l’inizio della vostra estate sentimentale, precede Venere che entra in Cancro da venerdì 7. Ma occhio, non sarà favorito soltanto l’amore, anche gli affari, sfruttate l’ultimo giorno di Mercurio nel segno, firmate e fissate appuntamenti con le persone, dovete dimostrarvi sempre attivi.

Leone

Cari Leone, sotto la spinta della Luna piena non rispondete alle provocazioni, neanche alle normali critiche in campo professionale, oggi potreste rischiare tutto dal punto di vista finanziario, non si può sapere ciò che potreste dire quindi monitorate bene le vostre parole, tanto da domani Mercurio arriva nel segno e la Luna va in Pesci, quindi potrete tirare un sospiro di sollievo, tutto sarà più facile e si risolverà da solo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, Giove rende più giovani e passionali gli uomini del segno, anche gli over 60, siete tra le preferenze dei vecchi pianeti, questo vuol dire che in campo professionale riuscirete a farvi valere e, anzi, supererete persino voi stessi. La Luna piena non è il massimo per la vostra salute, domani sarà in Pesci e a un certo punto dovrete staccare fino a venerdì, giorno che vi porterà una Venere splendente e innamorata.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko la Luna piena di oggi favorisce i giovani e le persone sole, vi permette di conciliare l’utile e il dilettevole, prendete appuntamenti con una persona speciale, i coniugi dovrebbero sfruttare i raggi passionali della Luna e darsi da fare, la poesia coniugale per chi è sposato ormai da tempo non è più una costante, ma sotto questa Luna piena potreste ritrovare l’impulso di comporre in versi la vostra vita. Vorreste essere tutti presidenti di qualcosa, ma non potete sfuggire all’amore.

Scorpione

Cari Scorpione, fino al Sole in Vergine che arriva il 22 non è facile prevedere la vostra perdita di denaro durante le fasi lunari d’agosto, dovete però essere più cauti e guardare bene le entrate e le uscite. Luna piena splende in amore, tra una settimana l’ultimo quarto andrà a rovistare dappertutto. Mercurio non potrà aiutarvi, ma Venere sarà felice di splendere per voi, riservandovi parecchie sorprese.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko per voi sarà un piacere sentire di nuovo cantare l’amore, un sussurro all’orecchio dopo tanti problemi legati alla carriera. Gran parte dell’anno si è contraddistinto per problemi in famiglia, adesso il Sole brucia in Leone dove domani passa anche Mercurio, entrambi in buon aspetto con Marte. La Luna piena funziona anche oggi, il vostro cuore si nutre di una particolare inquietudine.

Capricorno

Cari Capricorno, quando nel cielo prevale un elemento di fuoco per voi significa guai, non siete perfettamente a vostro agio con questa calda influenza, non avete pazienza né perseveranza dalla vostra parte, siete un fiume di parole, non riuscite a controllare il flusso, ma preferite dire tutta la verità e vuotare il sacco anziché portarvi dentro quello che vi angoscia. Nel campo professionale occhio che finalmente Mercurio se ne va, allentando la presa.

Acquario



Cari Acquario, siete in grado di stipulare contratti importanti in questo periodo, prendere nuovi impegni professionali, cercate la strada per arrivare alle persone giuste. Si può ottenere molto da questa Luna piena nel segno, anche se provocatoria perché contrastata da Urano, ma con Mercurio ancora nel posto giusto potete concentrarvi e concludere. L’amore è al punto massimo della stagione, la felicità vi viene incontro.

Pesci

Cari Pesci, l’ultimo influsso di Mercurio dal Cancro è utile per le questioni scritte e le cose di casa, ma da domani sarà in Leone e si prepara secondo Branko per due settimane di fuoco. Importante cambiare tattica soprattutto nel lavoro, dovete trovare un nuovo stile, presentatevi al meglio.

