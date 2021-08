Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 31 agosto 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 31 agosto 2021:

Ariete

Cari Ariete, il partner chiede più di quanto possiate dare? I familiari pretendono? Lasciate correre, dettate voi le regole e i ritmi, prendetevi del tempo per meditare e fare yoga, vi sentirete meglio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete carichi di energia e voglia di riprendere la vostra vita professionale. La sera però riposate e andate a dormire presto, nuove sorprese vi attendono e dovete farvi trovare pronti e freschi.

Gemelli

Cari Gemelli, le ferie non sono state abbastanza e tornare a lavoro richiederà sforzo fisico e mentale, ma ci riuscirete, siete stanchi ma felici. Venere continua a farvi innamorare.

Cancro



Cari Cancro, figli, cugini e familiari vari avranno bisogno del vostro aiuto, concedetevi del tempo per ascoltare le loro esigenze. Per tutti gli artisti del segno è un momento produttivo e creativo! Forza!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (31 agosto 2021), firmate, siglate accordi e concludete trattative, il quadro astrale promette guadagni. Flirt, avventure disimpegnate e gioco di corteggiamento per i giovani single, non è da sottovalutare un Toro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, Marte è con voi energico, frizzante e stimolante e non manca di certo la voglia di realizzare nuovi progetti o sognare. Siate prudenti però, valutate attentamente offerte di denaro e avances da un Acquario, avete bisogno di concretezza.

Bilancia

Cari Bilancia, traguardi raggiunti e successo professionale vi rendono ancor più solari di quanto non siate già. L’amore va a gonfie vele, molti di voi sono innamorati e stanno progettando il futuro, siete felici e ve lo meritate.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le questioni lavorative prendono il sopravvento e avrete bisogno di tanta energia e lucidità soprattutto se svolgete un lavoro in proprio o avete crediti da riscuotere dalle attività familiari.

Sagittario

Cari Sagittario, sonno, relax e riposo: ecco di cosa avete bisogno oggi. Ripartite lentamente senza troppe aspettative e senza strafare per ottenere subito i risultati desiderati. Con la dovuta calma, arriverete dappertutto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi siete particolarmente distratti e manca del tutto la concentrazione necessaria per riprendere al meglio l’attività lavorativa. Colpa del rientro? In parte sì, ma c’è anche dell’altro. Avete la testa sull’amore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 31 agosto 2021), vi sentite sicuri e pronti per dichiararvi e rischiare il tutto per tutto senza paura di essere giudicati. La situazione è matura al punto giusto, buttatevi.

Pesci

Cari Pesci, è ora di curare l’alimentazione e il benessere fisico in generale; bevete, drenate e praticate una leggera attività fisica per rimettervi in forma dopo un periodo di stravizi. Coinvolgete anche il partner in questo programma detox.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA