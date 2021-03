Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, un incontro sexy con uno sconosciuto renderà la giornata di oggi una giornata condita e peperina. Forma fisica ottima, corpo e spirito in perfetta armonia.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la fortuna vi sorride, specialmente per gli affari. Tanti progetti nuovi e stimolanti a cui dedicare tante energie, fatevi aiutare da soci e collaboratori.

Gemelli

Cari Gemelli, gli affari stanno migliorando e questo vi rende tranquilli. Gli astri favoriscono i cambiamenti. Giornata promettente per l’amore: si riparte!

Cancro Cari Cancro, lo stress emotivo ed un pizzico di insicurezza vi porteranno a chiudervi nel vostro guscio protettivo. Venere però promette nuove conoscenze stimolanti.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 30 marzo 2021 -, non è un buon periodo per la forma fisica, perché vi state trascurando. Ponetevi degli obiettivi da raggiungere, e ricordate che il benessere fisico aiuterà quello psicologico.

Vergine

Cari Vergine, nelle prossime ore vi verranno in mente progetti interessanti, non svelate i vostri programmi, potrebbero rivelarsi vincenti. La cioccolata al posto della tisana potrebbe essere una buona idea ma non per il peso forma…

Bilancia

Cari Bilancia, fatevi trovare dagli astri pronti e grintosi, ci saranno tante nuove trattative in ballo. Amore? Le conquiste sono tante e garantite!

Scorpione

Cari Scorpione, gli astri potrebbero tirarvi un brutto scherzo, evitate colpi di testa, la troppa impulsività non giova alle scelte amorose. Per quanto riguarda il lavoro, attesi miglioramenti: ottime opportunità da cogliere.

Sagittario

Cari Sagittario, ancora confusi e perennemente in fermento. Giove consiglia di assumersi le responsabilità di una scelta importante per i sentimenti.

Capricorno

Cari Capricorno, energia e carica sono dalla vostra parte e riuscirete a contagiare gli altri con il vostro entusiasmo. Riuscirete a raggiungere tanti traguardi importanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, la concorrenza lavorativa vi scoraggia, ma se continuate a ripetervi che le cose non andranno, quasi sicuramente vi scoprirete profeti. Un po’ di ottimismo!

Pesci

Cari Pesci, qualche piccola controversia potrà verificarsi durante la giornata, ma l’umore migliorerà in vista della serata che si preannuncia sexy…

