Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 giugno 2020:

Ariete

Sul lavoro è un periodo particolarmente impegnato, avete tante incombenze e anche decisamente non facili. Se saprete organizzarvi per bene, però, riuscirete a portare a casa ricchi successi.

Toro

Cari Toro, c’è voglia di evadere nella vostra mente, ma anche di amare, ora che Cupido ha ripreso a scoccare le sue frecce nella vostra direzione. Sul lavoro potreste raggiungere obiettivi importanti, coraggio!

Gemelli

Amici del Gemelli, il vostro capo vi stimolerà nei prossimi giorni a fare meglio e a raggiungere obiettivi difficili, ma ai quali potete arrivare con solo i vostri sforzi. In amore bene con il Toro.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di parecchio supporto, sia in amore che sul lavoro, perché vi sentite stanchi e anche di aver perso la bussola. Cercate di non andare nel panico ma di fermarvi, respirare e ripartire.

Leone

Cari Leone, avete parecchi problemi di salute da gestire. Ci vuole un po’ di costanza per alcuni trattamenti, cercate di non abbandonare un percorso a metà.

Vergine

Cari Vergine, è un periodo fortunato sia in amore che sul lavoro. Avete bisogno, però, di riaccendere la passione con il partner. Cercate di intraprendere percorsi nuovi e stimolanti e di progettare del tempo da trascorrere in coppia.

Bilancia

Cari Bilancia, è un buon periodo per amore e lavoro, dove siete particolarmente brillanti. In coppia pensate di aver finalmente trovato quello che fa per voi.

Scorpione

Cari Scorpione, è molto importante riuscire a mettere qualcosa da parte in questo periodo in cui l’economia stenta a girare e ripartire. Sul lavoro i vostri superiori avranno da ridire.

Sagittario

Cari Sagittario, economicamente potrebbe esserci qualche bella entrata. Se avete da poco convolato a nozze, le stelle illuminano il vostro rapporto di coppia e lo proteggono da tensioni e problemi.

Capricorno

Amici del Capricorno, avete voglia di uscire e divertirvi con i vostri amici o il partner, dopo un periodo particolarmente noioso e statico. L’allegria caratterizzerà le vostre attività in questa settimana estiva.

Acquario

Cari Acquario, attenzione a non perdere occasioni importanti, sia a livello amoroso che finanziario. Sentimentalmente dovete riavvicinarvi a quello che vi assomiglia di più.

Pesci

Cari Pesci, siete particolarmente impegnati sul fronte professionale. Le cose stanno andando bene, siete stimolati dai colleghi e pieni di idee che vi faranno realizzare molte vostre aspirazioni.

