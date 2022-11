Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, il mese di novembre si concluderà all’insegna dei cambiamenti, ma dovete mantenere la calma. Durante la giornata di oggi – 29 novembre – dovrete rilassarvi perché l’energia scarseggerà.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, chi vi sta vicino si sente amato, appagato. Ed è – finalmente – soddisfatto. Bene l’amore anche per i single perché oggi gli incontri sono favoriti. E saranno veramente speciali.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di dare la giusta attenzione a chi la merita, senza esagerare. Attenzione alla dieta e agli eccessi, dovete anche riposare un po’ di più!

Cancro



Cari Cancro, durante le prossime ore sarete molto più disponibili e in grado di ascoltare gli altri. Il cielo vi sorride, avete energia da vendere e troverete anche il tempo per rilassarvi!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 29 novembre 2022), siete sensibili, energici e determinati. Chi vi sta vicino vi ama. Cercate però di lasciarvi andare un po’ di più, di vivere belle emozioni!

Vergine

Cari Vergine, vi sentite liberi, ma dovete lasciarvi andare all’amore. Siete sereni, energici, ma è meglio non prendere decisioni importanti: dovete riflettere bene, a fondo.

Bilancia

Cari Bilancia, lasciatevi andare all’amore. Per quanto riguarda il lavoro, bene le collaborazioni con gli altri, ma dovete anche riposarvi un po’. Ne avete davvero bisogno!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la fortuna è dalla vostra parte, dovete lasciarvi andare: bene la forma fisica, ma dovete stare attenti all’alimentazione!

Sagittario

Cari Sagittario, avete il senso di giustizia, oggi sarete razionali e oggettivi. Attenzione però nel dare i giudizi perché potreste fare del male, anche con le parole!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, il clima attorno a voi è costruttivo, bene il rapporto con gli amici. Il cielo vi sorride anche sul lavoro e la fortuna è dalla vostra parte.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 29 novembre 2022), il cielo ti sorride, ma dovete continuare così e dovete seguire la vostra strada. Avete degli obiettivi? Bene, avete tutte le carte in regola per raggiungerli!

Pesci

Cari Pesci, basta con i pettegolezzi, non dovete pensare sempre al giudizio degli altri. Attenzione agli sbalzi di temperatura: il freddo è arrivato e siete un po’ debolucci…