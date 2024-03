Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore prestate grande attenzione a possibili intoppi e discussioni con soci o colleghi create dalla Luna in opposizione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle vi invitano a fermarvi per pianificare i prossimi mesi, soprattutto se state puntando molto sul lavoro o avete voglia di cambiamenti e nuovi progetti.

Gemelli

Cari Gemelli, inizia ora una nuova fase della vostra vita (sicuramente più stimolante e appagante). Siete quasi pronti e carichi al 100 per cento, potreste dover fronteggiare cambiamenti radicali ma l’atteggiamento è quello giusto!

Cancro

Cari Cancro, vi attende una giornata particolarmente produttiva dal punto di vista pratico, merito di Mercurio in buon aspetto. Qualcuno potrebbe arrivare perfino a firmare un contratto importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 marzo 2024), prestate grande attenzione alla Luna dissonante che provocherà disagi o tensioni in casa.

Vergine

Cari Vergine, in queste 24 ore di marzo fareste bene a dedicarvi agli affari con tutta la determinazione che avete. Le stelle vi aiuteranno ad ottenere un gran risultato.

Bilancia

Cari Bilancia, anche voi, come altri segni, fareste bene a rallentare un po’ e riposarvi. Calma e sangue freddo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, finalmente il cielo sta tornando dalla vostra parte! Nelle prossime ore le stelle favoriranno gli incontri, le collaborazioni, i nuovi contatti e le conoscenze utili nel lavoro…

Sagittario

Cari Sagittario, vi attende una giornata buona per le relazioni e per allargare la rete di contatti utili per il lavoro (e non solo). Sfruttate queste stelle per tornare in pista.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna in aspetto contrario potrebbe provocare qualche piccola tensione di troppo, forse un diverbio con un collega o con un socio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 marzo 2024), in questa giornata sono favorite le attività di import-export, gli scambi commerciali e gli affari dei liberi professionisti.

Pesci

Cari Pesci, approfittate di stelle favorevoli riguardo gli affari e mettetevi in gioco senza paura. C’è un progetto ambizioso che vi intriga!