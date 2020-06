Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, arriva la calda stagione che porta con sé sempre una certa ansia, siate cauti anche oggi. La Luna inizia il giorno ancora in Cancro, si stanno verificando alcuni intoppi in queste giornate, piccoli incidenti, ma nulla di impossibile da gestire. Non parlatene troppo, avete già detto abbastanza e in modo poco appropriato. Per fortuna l’amore c’è.

Toro

Cari Toro, tutta la mattinata con la Luna in Cancro al massimo della forza creativa e del pensiero, vi inventerete qualcosa di nuovo per la vostra professione, riceverete l’ammirazione degli altri. Cancro significa anche famiglia, sorelle, cugini, fratelli, parenti da lontano, messa in evidenza da una Luna che inizia a transitare in Leone e che richiede già da stasera una riunione speciale.

Gemelli

Cari Gemelli, confermate il vostro talento. Quest’oggi, secondo Branko, per voi avrà molta importanza il lavoro, ma anche la famiglia con l’influenza di Mercurio vi permetterà di combattere la noia della burocrazia. Tra una settimana Marte sarà nel fuoco dell’Ariete, la fiamma che oggi accende Luna in Leone diventerà uno spettacolo.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi sarete in perfetta armonia con chi vi vuole bene, non lasciatevi trasportare dal rancore, dopo tre anni di Saturno nella posizione di controllore e maetro non avete appreso la capacità di distinguere le persone che vi circondano. La gente è capace di tutto pur di arrivare al successo.

Leone

Cari Leone, noi al mattino per la Luna ancora buia in Cancro, che suggerisce pure un controllo per la salute, ultimamente avete mangiato male. I sentimenti però sono dalla vostra parte, nel pomeriggio la Luna entra nel vostro segno e inizia l’aspetto con Venere annunciando un’estate d’amore.

Vergine

Cari Vergine, tornerà l’amore e sarà in sintonia con i vostri occhi. Secondo l’oroscopo di Branko, quest’oggi il gusto della guerra vi manca, ultimamente avete incassato tutto senza battere ciglio, sempre in nome della pace, ma siete stufi, avete voglia di reagire, tornate tra noi, ci sarà ben poca pace quando Marte domenica prossima inizia un lungo transito in Ariete, reagite.

Bilancia

Cari Bilancia, contrasti coniugali quest’oggi, la situazione è piuttosto tesa in famiglia, con i parenti non c’è da scherzare. Il terzo giorno della Luna buia in Cancro vicina a Mercurio gioca brutti scherzi, ma quando ci vuole, ci vuole. Una volta calmati, secondo Branko la Luna passa nell’adorato Leone e potrete finalmente chiamare gli amici a raccolta, fatevi condurre in mezzo alla natura.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko quando la Luna divide il giorno in due vuol dire che la mattina sarà di Cancro, vivace e laboriosa, interessata a tutto, ma quando passa in Leone provoca subito agitazione e stanchezza, organizzate la giornata in modo logico ed efficace. Il successo che avete inseguito a lungo cuoce a fuoco lento.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte in Pesci con Nettuno condiziona ancora tutte le previsioni soprattutto le vostre. Primo perché occupa il campo privato del vostro cielo, secondo perché in astrologia simboleggiate l’estero, rapporti con gli stranieri. A volte vi manca l’amata libertà, iniziate a prendervela con Marte.

Capricorno

Cari Capricorno, stamattina meglio evitare incontri secondo Branko, sia pubblici che privati, non siete ancora nella condizione per poter affrontare uno scontro diretto, forte la pressione della Luna in Cancro opposta a Giove e Plutone, un transito poco adatto per vincere le battaglie verbali. Neanche la forma fisica è delle migliori, fate una passeggiata all’aria aperta. Un’estate da Napoleone la vostra, sempre in battaglia, cose che esaltano l’ego.

Acquario

Cari Acquario, siete desiderabili quest’oggi secondo l’oroscopo di Branko, incredibile come sia cresciuto il vostro sex appeal con l’estate appena partita, pensate tra una settimana come splenderete con le fiamme erotiche di Marte in Ariete. Venere è pazza, fantasiosa e volubile. I coniugi stasera con la Luna opposta in Leone però partiranno con una sola parola.

Pesci

Cari Pesci, le stelle hanno una loro direzione e non sempre coincide con il vostro calendario, ma conviene seguire il richiamo perché porterà al successo. Secondo Branko, riguardo l’estate siate ottimisti sulla vostra realizzazione, le stelle vi invitano a fare qualcosa di diverso anche stamattina finché prosegue la Luna nuova in Cancro.

