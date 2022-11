Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata sottotono per i nati sotto questo segno. La settimana ormai è entrata nel vivo, con tutto il suo carico di impegni. Nei rapporti con il partner possono esserci tensioni, evitate discussioni arzigogolate. Sul lavoro lasciate che la giornata scorra senza troppi scossoni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, i single potrebbero incontrare l’anima gemella. Per le coppie di lunga data invece può essere il momento giusto per chiarire una tensione con il partner. Ultimamente avevate perso un po’ la vostra intesa. Nuove opportunità di lavoro in vista.

Gemelli

Cari Gemelli, tensione nei rapporti di coppia, non tutto sta andando secondo il verso giusto. Non forzate la mano, a breve tornerà il sereno, basterà chiarirsi. Sul lavoro invece procede tutto al meglio, andate avanti a vele spiegate.

Cancro



Cari Cancro, questo è un periodo davvero ottimo per i sentimenti. Godetevelo a pieno. Nel lavoro non fatevi scappare nuove occasioni. Valutate con calma pro e contro prima di accettare. Può essere il periodo giusto per portare avanti i vostri progetti e dimostrare di che pasta siete fatti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 novembre 2022), questo non è certo un periodo indimenticabile per il vostro segno. Le discussioni con il partner sono all’ordine del giorno e voi sembrate aver perso quel feeling che vi contraddistingueva. Un po’ di pazienza anche sul lavoro, ma arriveranno tempi migliori.

Vergine

Cari Vergine, come al solito siete sempre precisini e puntigliosi al limite della maniacalità. Lasciate che le cose vadano avanti senza cercare di entrare troppo nel merito. In amore dovete imparare anche a lasciar correre, almeno a volte. Continuano le soddisfazioni sul lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, una storia d’amore nata da poco può dare grandi soddisfazioni. Forse davvero questa persona può essere quella giusta, l’anima gemella. Ovviamente dovete ancora conoscervi bene, ma le stelle vi sorridono. Non mettetevi in discussioni sul piano professionale a causa di giudizi esterni, c’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete una simpatia contagiosa e sarà un giusto antidoto in questo momento per recuperare un rapporto che potrebbe sfuggirvi di mano. Sul lavoro avete un obiettivo chiaro da perseguire, e state quasi per raggiungerlo.

Sagittario

Cari Sagittario, siete sempre molto concreti e determinati. Ragionate con la testa e non con il cuore. Ma a volte un po’ di irrazionalità serve nella vita. L’amore è anche sogno, prendetevi del tempo per sognare. Il lavoro procede a gonfie vele, e presto potrebbero arrivare nuove proposte.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, finalmente sembra essere un momento sereno per voi. L’amore procedere per il meglio, con il partner tutto è al posto giusto, e avete ritrovato anche quella passione di un tempo che si era un po’ sopita. Nel lavoro sembra abbiate trovato una soluzione ottimale per dimostrare le vostre qualità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 novembre 2022), qualcosa non va per il verso giusto, ma non fatevi prendere dallo sconforto, dovete resistere e tornerete a sorridere presto. L’amore sarà presto protagonista e tornerà a sorridere. Sul lavoro avete una posizione consolidata, non fatevi troppi problemi.

Pesci

Cari Pesci, tornate un po’ con i piedi per terra, volate troppo alti, mentre dovreste essere più concreti. Rischiate altrimenti di perdervi nel nulla. Chi è solo potrebbe fare incontri interessanti. Magari troverete l’anima gemella.