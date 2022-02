Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore siete pronti a tutto, anche al conflitto: non siete dell’umore giusto e non sopportate i giudizi senza conoscere a fondo le questioni. Cercate di fissare bene i vostri limiti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete un po’ agitati e sarà difficile restare concentrarti sul lavoro: l’energia non vi manca, ma attorno a voi stanno accadendo troppe cose. Cercate di evitare i drammi e le polemiche. Diplomazia.

Gemelli

Cari Gemelli, avete a che fare con qualcuno molto testardo e i problemi sono dietro l’angolo… Le emozioni forti ci sono, ma cercate di non cadere in fraintendimenti e malintesi.

Cancro



Cari Cancro, avete fatto di tutto per gestire al meglio la vostra vita, ma ora la stanchezza si farà sentire. Non riuscirete a fare troppe cose contemporaneamente, cercate di riprendervi perché la forma fisica c’è: dovete solo ultimare gli ultimi piani e andare avanti per la vostra strada.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 febbraio 2022), avete finalmente salutato un periodo serio e difficile della vostra vita, ora dovete andare verso quella felice e gioiosa: cercate di divertirvi di più, ma fate attenzione a non andare oltre le vostre aspettative!

Vergine

Cari Vergine, nelle prossime ore si lavorerà e anche tanto, ma questo non vi spaventa. Anzi, sarà un’occasione per far vedere a tutti chi siete e quanto valete.

Bilancia

Cari Bilancia, bene l’amore, siete di buon umore e sarete in grado di superare le difficoltà con l’arma della diplomazia. Cercate di fare ordine nella vostra vita e di usare la carta del carisma.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’amicizia sarà fondamentale, avrete bisogno di essere circondati dall’affetto. Ma vorrete anche essere liberi, senza restrizioni di qualsiasi tipo.

Sagittario

Cari Sagittario, bene la forma fisica, la vita vi sorride e siete in perfetto equilibrio. Se ci sono dei dubbi, non sprecate le energie: andate avanti per la vostra strada così come state facendo!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non siate frettolosi, non fate un lavoro approssimativo. Cercate di prendervi del tempo per capire come fare le cose al meglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 febbraio 2022), avevate preso in mano la vostra vita, ma ora qualcuno è arrivato a sconvolgere la routine quotidiana. Cercate di mantenere la calma e di aspettare che si calmino le acque. Tutto passa.

Pesci

Cari Pesci, chi vi sta vicino vi supporta, sostiene le vostre idee e ha piena stima di quello che fate. Siete sulla strada giusta, ma potrebbero esserci dei problemi: cercate di non cambiare i piani e di andare avanti!