Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, ultimamente avete avuto delle spese eccessive e ora vi trovate un po’ in difficoltà dal punto di vista economico. Cercate di evitare di far piangere il vostro portafogli, per cui contenetevi. Sul lavoro i vostri sforzi saranno finalmente riconosciuti e ripagati. Per cui impegnatevi in ciò che dovete fare.

Toro

Cari Toro, notizie importanti e positive sul fronte familiare vi renderanno di buon umore. D’altronde siete un segno molto legato agli affetti familiari, per cui ci tenete particolarmente. Se avete problemi e questioni da risolvere a livello immobiliare o per quanto riguarda alcune proprietà, finalmente potrete trovare delle soluzioni.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko sarà una giornata davvero positiva per il vostro segno, grazie ad un quadro astrale più che favorevole. Approfittatene perché potrete finalmente ottenere risposte a lungo cercate. Un martedì da trascorrere per quanto potrete a casa, in compagnia dei vostri affetti più cari. In amore ritrovate la passione, e potrete trascorrere con il partner notti di fuoco.

Cancro

Cari Cancro, ultimamente avete avuto delle spese eccessive, per cui potreste trovarvi in difficoltà dal punto di vista economico. Le cose per fortuna stanno migliorando, per cui lavorate sodo affinché possiate ottenere qualcosa di importante. Sul posto di lavoro, soprattutto se avete un ruolo di responsabilità, sarete chiamati a prendere decisioni importanti.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Branko potreste trascorrere una piacevole giornata in compagnia delle persone a voi più care, come il partner o gli amici di una vita. Vi basta poco per essere felici, anche un pic-nic o un buon pranzo vi ridaranno quell’allegria che sembravate aver perso negli ultimi tempi. Ampio spazio al romanticismo.

Vergine

Cari Vergine, a volte vorreste fare tutto da soli, ma non sempre è possibile, per cui accettate una mano d’aiuto da pare di chi vi potete fidare, come i vostri genitori. Il vostro essere maniacalmente precisi non deve infatti essere un limite. Se state studiando per un esame importante, un concorso o un colloquio di lavoro, giocatevi al meglio le vostre carte.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko, sarete chiamati ad affrontare spese impreviste che vi metteranno in difficoltà sul fronte economico. Per fortuna però molti di voi potranno ricevere delle somme di denaro impreviste, magari a seguito di una vincita al gioco o un’eredità inaspettata. Ottime opportunità per chi cerca un investimento finanziario.

Scorpione

Cari Scorpione, potreste ricevere la richiesta d’aiuto da parte di una persona importante, come un parente stretto o un amico. Non siate sordi al loro grido. Prima di fidarvi delle persone, soprattutto se non le conoscete bene, fate attenzione e cercate di studiare un po’ chi avete davanti. Chi è single potrebbe fare incontri importanti.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko i vostri familiari vi daranno il supporto e l’incoraggiamento di cui avete bisogno, soprattutto se siete chiamati a sfide importanti e delicate. Favorite acquisizioni finanziarie o di nuove proprietà per chi ha qualche soldo da investire. Se dovete affrontare un esame o un concorso, preparatevi a sufficienza e non avrete nulla da temere.

Capricorno

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 21 luglio – vi vedrà tra i segni più fortunati dello zodiaco. Avete finalmente riacquisito pace e serenità, e anche un po’ di meritato riposo. Che volete di più? Ottime prospettive anche sul fronte finanziario, con nuovi guadagni in arrivo. Magari la vostra carriera non sta avendo grandi balzi in avanti, ma quanto meno avete un lavoro che vi piace e in cui avete il vostro ruolo.

Acquario

Cari Acquario, qualcuno che vi vuole male potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada e cercate di non curarvene. A volte magari viaggiate troppo con la fantasia, e alla fine è probabile che nulla di tutto ciò accada, per cui non siate complottisti. Nuove conoscenze in vista per chi è single.

Pesci

Cari Pesci, in amore avete tante idee per rendere felice e soddisfatto il vostro partner, che sicuramente apprezzerà i vostri sforzi. Secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste ottenere risposte importanti sul fronte finanziario e per quanto riguarda l’acquisto di una proprietà. Dopo tanti sacrifici, raccoglierete finalmente i frutti del vostro impegno.

