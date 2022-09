Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 20 settembre – vi vedrà con una marcia in più, approfittatene per mettere a punto dei progetti che potranno rivelarsi interessanti da qui ai prossimi mesi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete pensierosi, sul lavoro c’è qualche gatta da pelare e questo vi agita e non poco. Non agitatevi, fate il punto della situazione e agite di conseguenza.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata interessante che apre la porta a nuove collaborazioni professionali, avrete voglia di mettervi in gioco: nessuna paura dei cambiamenti.

Cancro



Cari Cancro, quello di oggi è un cielo promettente, i rapporti nati da poco potranno regalare delle belle emozioni ma attenzione a non restare con la testa per aria…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 20 settembre 2022), le stelle invitano alla prudenza, non prendete decisioni affrettate ma ponderate bene tutte le opzioni presenti sul tavolo.

Vergine

Cari Vergine, avete una bella energia, la vostra grinta non passerà inosservata e gli altri vi guarderanno con profonda ammirazione.

Bilancia

Cari Bilancia, nei rapporti interpersonali oggi – 20 settembre 2022 – potrebbe esserci qualche discussione, attenzione a non dare adito ad inutili polemiche. Recupero da questa sera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo intrigante per le coppie, se avete una relazione che va avanti da diverso tempo potreste pensare di fare un passo importante.

Sagittario

Cari Sagittario, stelle interessanti per coloro che hanno tra le mani (o in mente) un nuovo progetto, le novità non si faranno attendere ma attenzione ai cavilli burocratici.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in questo periodo siete sovrappensiero, il nuovo vi spaventa e preferite chiudervi nell’intimità degli affetti familiari. Con la giusta grinta sarete pronti a ripartire più forte che mai!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 20 settembre 2022), cielo interessante per i sentimenti: se avete da poco conosciuto una persona carina, coltivate il rapporto. Potreste esserne piacevolmente sorpresi…

Pesci

Cari Pesci, sul lavoro ci sono delle tensioni e questo non vi rende sereni. Cercate di non prendere le cose troppo di petto e vedrete che piano piano tutto andrà meglio.