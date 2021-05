Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 maggio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, avete tante questioni in sospeso e emozioni da controllare, ma riuscirete a ottenere il massimo senza troppa fatica. Anche sul lavoro riuscirete ad attuare situazioni vincenti e per nulla prevedibili, spiazzando colleghi e soprattutto chi avrebbe fatto di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Insomma, darete del filo da torcere.

Toro

Cari Toro, a volte tendete a prendere decisioni affrettate, ma questo non è mai un bene, perché spesso finite per pentirvene. Cercate quindi di agire con più calma e di ritrovare il giusto equilibrio. Tanta ansia in particolare per le donne, cercate di gestirla al meglio, mantenendo la calma, perché altrimenti potrebbe influenzare sulla vita di coppia.

Gemelli

Amici dei Gemelli, il vostro lavoro si basa su un forte spirito costruttivo nei rapporti con i colleghi e su una creatività che è sempre al massimo e vi permette di superare i vostri avversari. In amore avete bisogno di nuove emozioni, perché la solita routine vi annoia. Se siete single, può essere il momento giusto per rimettersi in pista.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko avete obiettivi prestigiosi da raggiungere. I progetti sono importanti ma forse mancano i finanziamenti giusti per realizzarli. Potete pensare di chiedere un finanziamento in banca. In amore se vivete una relazione stabile e di lunga data, potreste pensare di fare un passo in avanti come un figlio.

Leone

Amici del Leone, avete un fascino fuori dal comune e potreste conquistare le prede più ambite, perché tutti cadranno ai vostri piedi. Avrete dunque l’imbarazzo della scelta, ma al tempo stesso non dovete essere frettolosi. Se arriveranno inviti o nuove opportunità, accettate senza remore, d’altronde siete irresistibili.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Amici della Vergine, siete autoritari ma al tempo stesso dolci e premurosi. Vi riesce bene impartire ordini agli altri ma siete anche bravi a gestire con intelligenza e moderazione. Qualità molto apprezzate sul posto di lavoro. In amore potete decidere di vivere nuove avventure sentimentali, soprattutto se siete single da tempo.

Bilancia

Amici della Bilancia, siete irresistibili, per cui tante persone faranno letteralmente a spallate pur di conquistarvi. Anche se a volte fate i capricci, avete un fascino fuori dal comune. Nuovi incontri e flirt in vista, d’altronde la primavera è la stagione dell’amore. Se avete già un partner, potrebbero esserci dei litigi. Contate fino a dieci prima di aprir bocca.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi ci sono ottime opportunità per gli affari, soprattutto per chi lavora nel settore autonomo. Potrebbero esserci però problemi burocratici o fiscali da risolvere. I dipendenti potrebbero avere qualche litigio con i superiori. In amore avete la lacrima facile, e se il partner prova a consolarvi vi innervosite ancora di più.

Sagittario

Amici del Sagittario, preparatevi a cercare e a vivere forti emozioni. Che sia un viaggio dopo tutti questi mesi in stand-by, o un nuovo amore, o avventure professionali, le stelle prevedono per il vostro segno grandi cambiamenti in vista. In generale in questo periodo siete troppo pigri, avreste bisogno di fare un po’ di attività fisica.

Capricorno

Amici del Capricorno, sul lavoro vorreste subito vedere dei risultati, siete smaniosi di successo e bramosi di approvazione. A volte, anzi quasi sempre, però le cose non cambiano nel giro di poco tempo, ma per raccogliere i frutti dei propri sacrifici serve tanta pazienza. In amore siete dei calcolatori e vi lasciate andare difficilmente a smancerie e romanticismo.

Acquario

Amici dell’Acquario, volete essere dei rivoluzionari, ma non sempre è così facile cambiare vita. Eppure a volte basterebbe soltanto cambiare idea per iniziare a vedere dei risultati concreti. In amore dovete capire se il partner che avete è quello giusto o se volete novità anche in quel campo. Nei rapporti con i vostri collaboratori siete freddi e intransigenti. Evitate confronti diretti.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko in questo periodo siete particolarmente emotivi e suscettibili, per cui basta poco per farvi cambiare idea o provocarvi forti emozioni. In amore non rimandate questioni sentimentali importanti, soprattutto se avete avuto forti litigi con il partner. Migliorano le vostre finanze ma occhio a non spendere oltre i vostri limiti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA