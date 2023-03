Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, nella giornata di oggi potrai avere le idee più chiare e soprattutto la tua relazione con i Bilancia e Leone sarà decisamente migliore. Sei una personalità veramente esigenze sulle amicizie: ciò che cerchi è una base profonda e sicura sulla quale poi portare e costruire.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovrai mettere a tacere il tuo istinto di adattamento. Arriverà il momento di dire ciò che pensi e una volta per tutte, anche cambiare le situazioni che non ti fanno stare bene. Si tratta d’amore? Bene, non c’è nessuna differenza.

Gemelli

Cari Gemelli, nei prossimi giorni non accadrà nulla di particolarmente strano. L’unica cosa che potete fare è cercare di concentrare i vostri pensieri su qualcosa di non troppo importante.

Cancro



Cari Cancro, dopo qualche screzio in famiglia, dov’è volato qualche parolone, è il tempo di rimettere assieme i cocci. L’importante sarà avere una forte empatia, vostro vero punto di forza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 marzo 2023), siete molto provati dall’ultima settimana che vi ha regalato soddisfazioni. Ciò, però, vi ha portato anche molto stress, soprattutto nell’aspetto economico e lavorativo. Ora potrete rilassarvi con ciò che amate e non pensare al denaro.

Vergine

Cari Vergine, la vostra positività alle volte vi impedisce di veder bene la realtà delle cose. Ci possono essere situazioni dove andrà corretto qualcosa, dunque sarà meglio non essere così sicuro e scontato. Cercate di mantenere il vostro operato più concreto possibile.

Bilancia

Cari Bilancia, è arrivato il momento di tirare il freno. In ambito personale, diverse faccende private sembrano causarvi più stress che benefici. Non abbiate paura ad evitare questi impegni e problemi che non sono così indispensabili come possano sembrare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarà difficile trovare un momento di concentrazione. Ci sono delle cose da finire: trattative e affari alle porte. Dunque, sarà meglio non cadere troppo nella tentazione continua di un’uscita con gli amici. Va bene rilassarsi, ma nel giusto equilibrio produttivo. Ultimamente lo svago ti sta un po’ scivolando di controllo.

Sagittario

Cari Sagittario, le previsioni di Branko prevedono una grande speranza segreta. Tuttavia, la vostra positività alle volte vi impedisce di veder bene la realtà delle cose. Ci possono essere situazioni dove andrà corretto qualcosa, dunque sarà meglio non essere così sicuro e scontato.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, sarai così energetico che le idee continueranno a venir fuori senza sforzo. Circondati di un bel gruppo di lavoro per cercare di metterle in pratico e vedrai che tutto andrà bene. La settimana non è iniziata nel modo migliore, hai avuto qualche discussione a livello familiare e lavorativo, qualcuno anche in amore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 marzo 2023), è importate valorizzare ciò che ti circonda! Lo stress lavorativo non ti ha lasciato respirare, tuttavia, Branko ci dice che nella giornata di oggi sarà bene valorizzare il tuo partner o comunque quelle che sono le persone più vicine, la quali in questo ultimi periodo possono essere state trascurate.

Pesci

Cari Pesci, tante cose non stanno seguendo il verso che ti sei immaginato e questo ti pesa. Tuttavia, sappiamo che a fine Marzo questo periodo burrascoso se ne andrà e finalmente arriverà un po’ di serenità Per adesso, non demordere e armati di pazienza.