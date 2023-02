Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, un martedì abbastanza impegnativo. Anche se la settimana è appena iniziata, vi sentite stressati e vorreste subito una pausa. Inoltre il partner si sente poco calcolato e apprezzato. Vorreste avere più tempo per voi stessi. Non disperate, serve avere un po’ di pazienza. Rimboccatevi le maniche.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nonostante il fine settimana appena trascorso, vivete ancora una fase di dubbi e stress. Avete accumulato una forte agitazione che non vi permette di dormire bene la notte. Cercate di rallentare e prendere del tempo per voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, questo non è un periodo brillante per il vostro segno, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Spesso infatti venite rimproverati dai vostri superiori, e questo vi butta giù di morale. Cercate di rimanere concentrati, nel lavoro e in amore.

Cancro



Cari Cancro, il nervosismo la fa da padrone da ormai diversi giorni. Cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Evitate discussioni inutili, in particolare con il partner, provate invece a rilassarvi guardando un bel film o facendo qualcosa che vi piace.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 febbraio 2023), dal punto di vista lavorativo è un periodo non facile. In amore ci potrebbe essere qualcuno che vi desidera, e non fa nulla per nascondere l’interesse nei vostri confronti. Pensate di starci o di chiudervi in voi stessi? Ogni lasciata è persa.

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno di staccare la spina, per cui una buona idea può essere quella di trascorrere del tempo in compagnia del partner. Magari attorno a una bella pizza o andando al cinema. Basta poco per ritrovare serenità e complicità. E poi quando la compagnia è quella giusta…

Bilancia

Cari Bilancia, potreste fare un incontro speciale o quanto meno inaspettato, come potrebbe essere un ex. Certe situazioni vi imbarazzano e lo si vede dal fatto che diventate subito rossi. Fuggire non è onorevole, piuttosto affrontatelo e non abbiate paura a dimostrare il vostro rancore e la delusione per come sono andate le cose.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la settimana migliora e avete capito che potete contare solo su voi stessi. Rimettetevi all’opera e rimboccatevi le maniche, perché il meglio deve ancora venire. Potrete arrivare molto lontano. Se avete un partner fate attenzione, potrebbe essere molto sospettoso e diffidente.

Sagittario

Cari Sagittario, nel fine settimana molti di voi hanno fatto un incontro che vi ha lasciato letteralmente senza parole. Sono passati già un paio di giorni ma proprio non riuscite a riprendervi e reagire. D’altronde solo l’amore rende tutto speciale, per cui se questa persona vi piace davvero, fatevi avanti senza timore.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, speravate che tutto stesse filando liscio e senza intoppi. Invece non è così, tanto per cambiare. Qualcuno, all’interno della famiglia, potrebbe avere bisogno di voi. Non tiratevi indietro, d’altronde gli altri ci sono stati quando avete chiesto aiuto. Potreste scoprire il piacere di prendersi cura del prossimo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 febbraio 2023), molti hanno cambiato da poco lavoro e questo vi rende un po’ spaesati ma come se foste persone nuove. Potete raggiungere i vostri obiettivi e dimostrare ai nuovi colleghi quanto valete. Il nuovo ambiente vi stimola, dovete solo trovare un pizzico di sicurezza in più.

Pesci

Cari Pesci, periodo d’oro per gli affari e i profitti. Approfittatene se dovete chiudere un accordo importante o una compravendita. Attenti però a chi sarà invidioso del vostro successo e farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Qualche dubbio attraverserà le coppie già in crisi, rimandate decisioni importanti se non volete essere troppo frettolosi.