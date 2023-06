Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 13 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 13 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, la giornata inizierà con una grande fiducia in voi stessi e nei vostri mezzi. Questa grande fiducia vi aiuterà ad ottenere ottimi risultati nel lavoro e a fare anche una discreta figura con i colleghi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potreste farvi condizionare in negativo da alcune stelle non propriamente allineate. Alcune cose non sono come sembrano, quindi evitate di farvi condizionare e cercate di tenere la barra dritta.

Gemelli

Cari Gemelli, prosegue questa settimana che sarà molto costruttiva soprattutto se si parla di finanze, di lavoro e di relazioni sociali. Con Mercurio e Sole nel segno, la settimana regalerà ancora delle gran belle emozioni.

Cancro



Cari Cancro, l’influenza di Marte tirerà fuori il vostro lato aggressivo e determinato. Non sarete disposti ad accettare quelle persone che proveranno a mettervi i piedi in faccia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 13 giugno 2023), la settimana è iniziata con grande slancio e grande determinazione. Aprite il vostro cuore e qualche sorpresa potrebbe arrivare.

Vergine

Cari Vergine, nuove opportunità e piacevoli sorprese non mancheranno di certo. Siete particolarmente determinati e ben disposti a risolvere quei problemi che vi affliggono da tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è iniziata in maniera benevola e costruttiva. E’ una settimana in cui potreste raggiungere alcuni traguardi veramente interessanti per il vostro futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la settimana è iniziata nel segno delle grandi speranze e delle belle illusioni. La gioia che avete addosso vi aiuterà a lasciarvi alle spalle alcuni problemi che vi affliggono da tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, l’ottima configurazione dei pianeti renderà questa giornata davvero stimolante ed elettrizzante. Questo è un periodo in cui volete godere di alcune esperienze importanti che potrebbero essere sentimentali o gastronomiche.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, troverete attorno a voi un ambiente davvero armonioso e soddisfacente. E’ il momento ideale per creare dei contatti sociali che potrebbero avere delle belle prospettive di crescita.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 13 giugno 2023), questa settimana si svilupperà su binari a voi decisamente più favorevoli rispetto a quella precedente.

Pesci

Cari Pesci, in questa giornata dovrete aspettarvi qualcosa di speciale dalla persona amata, che potrebbe essere un bel pensiero o qualche proposta interessante.