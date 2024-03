Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, il passaggio di Venere in Pesci deve essere sfruttato al meglio. Come? Aggiungendo più tenerezza e fantasia alla vostra vita sentimentale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è arrivato il momento di scrollarvi di dosso tutta la negatività vissuta finora, soprattutto in ambito affettivo, e risollevarvi!

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in aspetto armonioso può regalarvi un incontro speciale, un appuntamento che vi farà provare sensazioni che non avvertivate da tempo.

Cancro

Cari Cancro, la data da cerchiare sul calendario è quella del 23 marzo. Tenete duro. A partire da quel giorno la vostra vita potrà vivere una svolta importante, sia in amore sia sul lavoro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, anche voi state per avvertire una nuova sensazione di speranza e ottimismo che riguarda il futuro.

Vergine

Cari Vergine, inizia un periodo molto produttivo sul lavoro, indipendentemente dalle situazioni individuali arriveranno di certo nuove proposte, clienti inaspettati e più guadagni o contratti da chiudere con successo.

Bilancia

Cari Bilancia, possibili tensioni e problemi in famiglia a causa di Mercurio in opposizione. Se state discutendo con figli, genitori o il partner sarà indispensabile parlare apertamente. Chiarite tutto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, serve più spirito di sacrificio in questo periodo, così come una maggior accortezza nelle cose. Non infilatevi in progetti o situazioni rischiose.

Sagittario

Cari Sagittario, Venere diventerà più ostile ma non temete, le relazioni forti costruite su solide fondamenta non hanno ragione di preoccuparsi. Fate del dialogo e della pazienza le vostre armi per superare diverbi e incomprensioni di ogni tipo!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, allarme discussioni e alterchi in famiglia, discussioni anche aspre tra genitori e figli. Non dite cose di cui poi potreste pentirvi, o che magari nemmeno pensate ma sputate fuori per colpa di rabbia e nervosismo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 marzo 2024), l’effetto del passaggio di Venere in Pesci porta nuove offerte da valutare, contratti da firmare, trattative da mandare avanti e tanto altro sul fronte lavorativo.

Pesci

Cari Pesci, inizia una fase della vostra vita che si preannuncia ricca di opportunità, offerte interessanti.