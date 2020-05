Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi martedì 12 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi di Branko vede il breve passaggio di Mercurio in Gemelli che transita nell’aspetto migliore per quanto riguarda il lavoro. Con questa Luna esigente in Capricorno però non sarete molto fortunati, dal 14 però tenetevi pronti, arriva un’importante iniziativa. L’amore procede nonostante tutto, certe storie vanno riviste sotto una luce più reale.

Toro

Cari Toro, ultimo giorno di Marte negativo secondo Branko, Saturno resta in Acquario e va tenuto d’occhio, da oggi è in moto retrogrado. L’influsso del pianeta sarà critico e pesante per la vostra salute, proseguite con cautela nelle vostre attività di routine. La Luna in mattinata è in trigono con Sole e congiunto a Giove, la fortuna è dietro l’angolo.

Gemelli

Cari Gemelli, arriva Mercurio nel vostro segno, il transito sarà breve ma vi aiuterà a riorganizzare la vostra vita, siete pronti per iniziare nuove attività, grazie anche al trigono che si forma in mattinata con Saturno in Acquario.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko Marte aveva una posizione nascosta in Acquario ma non era negativo, del resto in amore ha stimolato la vostra sensualità, da domani però entra in Pesci, ciò significa che la stimolazione sarà diretta anche in campo professionale. Sarete più coraggiosi e avrete maggiore volontà di portare a termine i vostri compiti, avrete finalmente dei risultati più concreti.

Leone

Cari Leone, Marte la prossima notte arriva in Pesci, un segno che rappresenta il mare dei vostri sogni. Il vostro sogno al momento è di poter amare incondizionatamente, siete alla ricerca della felicità non soltanto per voi stessi ma anche per le persone a cui volete bene. I vostri congiunti andranno incontro a un lungo periodo marziano, da luglio avrete energie per cercare anche il giusto successo professionale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko non avete ancora avuto modo di archiviare alcune discussioni soprattutto di tipo legale, anche Mercurio che è un pianeta esperto di carte da oggi insiste sui rapporti con le autorità, cambia l’ambiente professionale, volete maggiore indipendenza. La Luna si unisce a Giove, arriva la fortuna.

Bilancia

Cari Bilancia, mentre Marte si tuffa la prossima notte nel mare dei Pesci e cercherà un nuovo impegno professionale, Mercurio è arrivato già in Gemelli. La Luna in Capricorno congiunta a Giove però vi darà qualche problema, soprattutto con l’alimentazione. Avrete due giorni utili per pensare al da farsi, dopodiché dovrete agire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko non bastano le idee, bisogna che il lavoro sia perfetto. Gli ultimi giorni da Mercurio e Marte non sono stati granché, per fortuna adesso Mercurio arriva in Gemelli e il suo transito sarà più positivo, vi darà una fonte inesauribile d’idee, occhio a non perdervi troppo nella fantasia. Questa mattina sarete immersi in una logica freudiana, andrete a caccia di fatti accaduti nel passato, vicino o lontano che sia, non perdetevi.

Sagittario

Cari Sagittario, Venere e Mercurio vi daranno qualche noia, quest’ultimo arriva in Gemelli veloce come il vento, dal 28 sarà già nelle acque del Cancro. Marte entra in Pesci dalla prossima notte e renderà la vostra situazione astrale ancora più confusa. Non sapete dove sbattere la testa in questo periodo, dalla famiglia al lavoro tutto è un caos.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Branko i cambiamenti sono all’ordine del giorno, Mercurio è già in Gemelli e Marte da domani arriva in Pesci, per voi non significa problemi, anzi, potreste andare incontro a un’importante crescita, il successo è garantito con i giusti accorgimenti. Alcuni incontri potrebbero farvi guadagnare anche in tempo di crisi. La Luna nel segno tutta la mattina congiunta a Giove significa fortuna.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko per voi oggi sarà un ritorno alla natura, cioè alle origini, sarà più facile iniziare tutto da capo con la giusta predisposizione mentale. Le situazioni instabili sono destinate a concludersi, avete ricevuto segnali importanti da Marte e Saturno nel segno, da oggi anche Mercurio in Gemelli, lanciatevi in qualche affare interessante e analizzatene gli aspetti critici prima di puntare tutto su un cavallo che potrebbe rivelarsi sbagliato.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio quest’anno predilige l’acqua. Dopo un breve transito in Gemelli sarà in Cancro fino al 5 agosto, avrete tante occasioni per migliorare nel lavoro, del resto di recente non siete stati particolarmente brillanti nella vostra professione, motivo per cui il successo non è arrivato. L’importante è sapersi reinventare, sistemate quello che c’è da sistemare e poi partite all’attacco.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 12 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 12 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 12 maggio 2020