Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, siete molto impegnati in questi giorni nonostante il periodo vacanziero. Non potete staccare, perché dovete portare a termine un lavoro molto importante per voi. La fatica verrà ripagata dalla soddisfazione.

Toro

Cari Toro, se c’è una cosa che non potete sopportare, sono i ritardi. Chi vi fa perdere tempo. Avete bisogno di serenità in questo momento e anche una piccolezza rischia di farvi innervosire più del dovuto. Cercate di rilassarvi.

Gemelli

Caro Gemelli, è un buon periodo per voi, per l’amore e per mettere in cantiere qualche progetto personale a cui tenete e che farà aumentare la vostra autostima. Cercate di prendere il meglio da queste giornate.

Cancro

Cari amici del Cancro, oggi ci sarà più di qualche problema nella vostra giornata. Tra partner, marito e figli non saprete a chi dare i resti. Cercate di affrontare ogni cosa con il sorriso, sarà più facile.

Leone

Ciao Leone, oggi avrete una discussione con qualcuno per voi molto importante, una figura di riferimento nella vostra vita. Se ci sono delle incomprensioni non chiudetevi a riccio, dando per scontato che l’altro non vi capisca.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, in questi giorni, nonostante le difficoltà, siete molto spensierati e tranquilli. Avete un mood che non può essere turbato, per fortuna, perché avete costruito una forza interiore davvero inscalfibile.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, c’è qualche problema nel relazionarsi con il prossimo oggi. Qualsiasi cosa che vi viene osservata, in gruppo particolarmente, vi fa scattare e andare su tutte le furie. Cominciate a considerare il fatto che non tutto è per forza un attacco nei vostri confronti.

Scorpione

Amici dello Scorpione, è un periodo di grande positività ed energia. Non c’è niente che non potete riuscire a portare a termine, non c’è impresa che vi spaventi o per la quale non sareste in grado. L’amore è pura passione.

Sagittario

Sagittario, se state costruendo un rapporto nato da poco, è un periodo particolarmente favorevole per porre nuovo cemento alle sue fondamenta. Siete sicuri di aver trovato la persona giusta e non volete perderla per nessun motivo al mondo.

Capricorno

Oggi Capricorno, c’è un po’ di maretta nei vostri rapporti interpersonali. Sia con gli amici che con il partner, infatti, avrete da discutere. Cercate di mettervi meno al centro e più nei panni del prossimo.

Acquario



Acquario, è un periodo particolarmente ispirato. Avete sana immaginazione e siete molto prolifici sul lavoro, quindi non manca nulla per raggiungere un successo in cui sperate da qualche tempo.

Pesci

Pesci, siete alla ricerca di un partner che vi faciliti la vita, non che ve la complichi. Di rapporti tossici ne avete vissuti fin troppi e ora volete pensare solo ed esclusivamente al vostro benessere.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 11 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 11 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 11 agosto 2020