Oroscopo Branko: le previsioni dell'astrologo per la giornata di oggi

lunedì 9 gennaio 2023

Ariete

Cari Ariete, durante la gioranta di oggi – 9 gennaio 2023 – sarete un po’ accomodanti, ma dovrete iniziare a rimboccarvi le maniche per scrivere nuove pagine di questo 2023.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo lunedì di inizio gennaio meglio mantenere la calma e non fare scelte affrettate: che ne dite di riflettere prima di prendere delle decisioni, anche importanti?

Gemelli

Cari Gemelli, dovete portare a termine un progetto, ma dovete capire che da soli non potete farcela. Che ne dite di rivolgervi a un collega? Sicuramente vi sarà di aiuto.

Cancro



Cari Cancro, la giornata partirà alla grande, siate positivi e ottimisti. Cercate di lasciarvi andare anche all’amore, alle grandi emozioni e di imparare dagli errori del passato!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 gennaio 2023), siete a vostro agio, avete finalmente ritrovato il giusto equilibrio e l’entusiasmo è alle stelle: continuate così, la settimana è partita nel migliore dei modi.

Vergine

Cari Vergine, siete calmi, tranquilli, appagati, avete ritrovato la vostra serenità. Ma ora dovete iniziare a concentrarvi su quello che è davvero importante per voi: quali sono le vostre priorità?

Bilancia

Cari Bilancia, dovete rimboccarvi le maniche, salutare le feste e iniziare una nuova settimana al meglio. L’energia non vi manca, dovete solo capire bene come muovervi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete di ottimo umore, siete in sintonia con voi stessi e avete ritrovato il giusto equilibrio. Chi vi sta accanto vi ama, vi ammira e ha capito finalmente come siete fatti!

Sagittario

Cari Sagittario, la fortuna bussa alla vostra porta, la giornata sarà preziosa. E la settimana partirà alla grande. Cercate, però, di riposarvi e di capire che non potete fare tutto da soli…

Capricorno

Cari amici del Capricorno, cercate di seguire il vostro intuito, che non sbaglierà. Ora avete raggiunto il giusto equilibrio, ma dovete ricominciare la dieta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 9 gennaio 2023), basta con questi dubbi, cercate di andare avanti e di iniziare a superare gli ostacoli. L’energia non vi manca, il buon umore c’è!

Pesci

Cari Pesci, state andando nella giusta direzione, ma dovete iniziare a dimenticare il passato e a cancellare le brutte abitudini, quelle che non vi fanno vivere bene.