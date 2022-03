Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, attorno a voi c’è un po’ di agitazione, non riuscite a concentrarvi sul lavoro, su quello che è davvero importante. Dovete cercare di non consumare le energie e di essere diplomatici: piangersi addosso non porta da nessuna parte. Mai.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, a volte vivete in un mondo tutto vostro, basta scappare dalla realtà. Cercate di capire cosa è davvero importante, createvi una scala delle priorità prima di agire.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prossime ore sarete più creativi del solito e fareste bene a mettervi in società con qualcuno. Siete bravissimi, avete energia da vendere e chi vi sta vicino lo sa bene.

Cancro



Cari Cancro, avete tantissimi impegni da portare avanti e forse poco tempo a disposizione… Per questo, un solo ritardo potrebbe scombussolare i vostri piani: ogni tanto bisogna dire di no.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 7 marzo 2022), avete paura del futuro, non conoscete bene i vostri limiti e a volte pensate di esservi spinti oltre. Meglio mantenere la calma perché ora le responsabilità ci sono. E non sono poche…

Vergine

Cari Vergine, chi vi sta vicino capisce tutte le vostre idee, ma forse è meglio se state con i piedi per terra. Dovete condividere le vostre idee, i vostri pensieri: è arrivato il momento di mostrare a tutti quanto valete.

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore avrete voglia di isolarvi, di trascorrere un po’ di tempo da soli. Dovete capire che non potete scappare dalle responsabilità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, buone notizie in amore perché si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Presto dovrete fare i conti con un cambiamento importante, ma ricordate che è tutto nelle vostre mani.

Sagittario

Cari Sagittario, stanno succedendo davvero tante cose attorno a voi, non potete viaggiare con la fantasia e stare con la testa tra le nuvole. Dovete essere concreti, realisti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, durante la giornata di oggi – 7 marzo 2022 – vorrete solo nascondervi, ma non potete isolarvi. Lavorare con gli altri vi aiuta, vi dà forza. E ne avete bisogno. Sforzatevi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 7 marzo 2022), dovete ascoltare il vostro corpo, prendervi cura di questo. Meglio condividere le emozioni, lasciarsi andare: siete dell’umore giusto per farlo.

Pesci

Cari Pesci, in questo lunedì di marzo sarete alla ricerca di una persona per confidarvi, ma attenzione: non potete raccontare tutto a tutti. Dovete trovare una soluzione.