OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, avete avuto tante opportunità nel recente passato, la fortuna però non è stata sempre dalla vostra parte. Fate attenzione a come deciderete di muovervi nelle prossime ore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è arrivato il momento di comprendere cosa sta realmente accadendo nella vostra vita ed evitare di farvi trascinare dagli eventi. Quale direzione volete prendere?

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prossime ore vorrete aggiungere un po’ di eleganza alla vostra vita. Per tanto, troppo, tempo avete vissuto nell’ombra: ora volte riscattarvi. Non abbiate paura di correre qualche rischio.

Cancro



Cari Cancro, cercate di portare a termine un compito molto complicato che avete cominciato. Anche se gli impegni sono tanti, non dovete assolutamente farvi abbattere. Coraggio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (6 settembre 2021), la fiducia che riponete nelle vostre capacità potrebbe farvi risultare egocentrici. Sul lavoro – ma non solo – fate attenzione a come decidete di apparire nei confronti degli altri…

Vergine

Cari Vergine, dovete cercare di ritrovare la concentrazione dopo le vacanze estive. Non fatevi abbattere e lottate per ciò in cui credete con coraggio e fermezza.

Bilancia

Cari Bilancia, avete tentato di fare del vostro meglio per gestire tutto nella vostra vita, ma non potete essere perfetti in tutti gli aspetti. Dovete cercare di fermarvi e accettare il fatto che non sempre le cose vanno come volete voi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra mente è rivolta al futuro. Sia che si tratti del vostro progetto o dell’evoluzione del vostro rapporto sentimentale. Ciò non significa che dovete ignorare il presente…

Sagittario

Cari Sagittario, vorreste una vacanza ma il tempo stringe… Non lasciate spazio alla frustrazione, ma concentratevi sulla ricerca di soluzioni alternative. Dovete staccare la testa da tutto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è assolutamente arrivato il momento di raggiungere un nuovo equilibrio di vita. Questo salto potrà essere fatto solo ed esclusivamente se crederete a pieno nelle vostre capacità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 settembre 2021), siete molto stanchi e avete bisogno di ricaricare le batterie. Non sarebbe il momento adatto, in realtà, ma dovete cercare di riprendervi.

Pesci

Cari Pesci, state vivendo un periodo complicato. Fondamentale rimanere fedeli a se stessi. Sempre. Nelle prossime ore cercate di concentratevi su di voi e sulla vostra felicità.

