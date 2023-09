Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, la vostra fortuna non è al top in questo momento. Anche dal punto di vista finanziario ci sarà qualcosa da rivedere e sistemare, forse perchè non siete stati molto attenti nella gestione dei vostri soldi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state avvertendo una fase di calo soprattutto nelle relazioni con le altre persone. La fortuna e il lato spirituale rappresentano in questi giorni il vostro punto di forza.

Gemelli

Cari Gemelli, sembra che la vostra energia non sia al top in questo momento dell’anno. Forse avreste bisogno di rlassarvi un po’ e di tirare il fiato anche perchè provenite da giorni tutt’altro che semplici. Alti e bassi anche in amore.

Cancro

Cari Cancro, la carriera potrebbe attraversare una fase critica. Forse siete un po’ stanchi ed appannati e non riuscite a dare il meglio di voi stessi. La vostra energia è notevole, ma non sempre riuscite a raccogliere ciò che seminate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 settembre 2023), avete una grande energia in corpo. Dovrete essere bravi ad indirizzare questa vostra grande forza in nuovi progetti. Dal punto di vista delle relazioni (sentimentali e non), ci sarà qualche spigolosità da appianare.

Vergine

Cari Vergine, chi sta vivendo contesti nuovi potrebbe sentirsi un po’ escluso, come un pesce fuor d’acqua… Si tratta solo di una fase passeggera, tranquilli. Dovrete vivere questa fase con maggiore leggerezza senza dare peso a questioni di banale entità.

Bilancia

Cari Bilancia, c’è una fase di instabilità che sta caratterizzando soprattutto l’amore. Dovrete cercare di non puntare i piedi e di essere più comprensivi con il vostro partner.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa è la settimana giusta per rimettervi in gioco o per mettere alla prova le vostre capacità. Attenti alla gestione delle vostre finanze: evitate mosse azzardate.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo siete piuttosto energici ed in grado di trovare il positivo anche nelle situazioni più complicate. Dal punto di vista lavorativo ci sarà qualche piccolo ostacolo fa affrontare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state attraversando una fase caratterizzata da alti e bassi. In amore potrebbe verificarsi qualche piccolo intoppo che potrebbe rendervi la vita piuttosto complicata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 4 settembre 2023), la compatibilità con gli altri sta un po’ segnando il passo nell’ultimo periodo. Non sottovalutate qualche piccolo acciacco…

Pesci

Cari Pesci, in questa fase non è facile per voi mantenere un certo equilibrio interiore. La vostra creatività è al top e vi aiuterà a brillare nel lavoro e ad avere interessanti intuizioni.