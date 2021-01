Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 4 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi avrete bisogno di recuperare un po’ di forma fisica. Evitate ore piccole e di abbuffarvi con il cibo. Un po’ di sport, tisane detox e tanto amore, saranno degli giusti alleati per togliervi di dosso la stanchezza che vi attanaglia.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 4 gennaio 2021 -, la Luna vi sorride: quante idee da realizzare avete in testa! Dovreste approfittare di questa giornata per chiudere tutte le questioni sospese che ancora pesano sul portafogli e cominciare a concentrarsi sui nuovi progetti.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi grazie a Giove e Saturno che raggiungeranno il segno dell’Acquario percepirete aria di novità. Occasioni d’oro all’orizzonte, novità entusiasmanti per la carriera e nuovi amori.

Cancro

Cari Cancro, durante la giornata di oggi saranno favorite vendite e compravendite. Se possedete dei terreni o delle case, questo sembra essere il periodo buono per venderli.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 4 gennaio 2021, il nuovo anno non parte benissimo per voi: durante questo periodo sarete chiamati a gestire questioni legati alla banca: mutui o prestiti? Qualcuno potrebbe aver bisogno di soldi per la propria casa.

Vergine

Cari Vergine, oggi avrete la prova che gli affari degli ultimi tempi sono andati a buon fine. Una grande motivazione per andare avanti alla grande.

Bilancia

Cari Bilancia, da oggi – lunedì 4 gennaio – la vostra vita prenderà una nuova piega. Lasciate da parte il pessimismo e approfittate del nuovo anno per riscoprirvi ottimisti e capaci di realizzare i vostri sogni. Fatevi sotto!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in arrivo qualche bella opportunità. Mantenete alta la guardia e non fatevi sfuggire nulla.

Sagittario

Cari Sagittario, il 2021 sembra avere delle belle aspettative. Oggi sarete in piena forma e di ottimo umore. Confidate nelle stelle che conferiranno pienezza in amore e nel lavoro. Stimolanti i nuovi amori.

Capricorno

Cari Capricorno, risolvere i problemi del passato vi ha reso più consapevoli e finalmente sentite che sta arrivando il vostro momento. State molto attenti nello gestire le forze. Non trascurate l’amore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – lunedì 4 gennaio 2021 – per voi stare chiusi in casa durante le feste è stato tutt’altro che riposare: siete felici di tornare a lavoro. Oggi avrete delle belle novità.

Pesci

Cari Pesci, sembra che oggi nessuno sia in grado di comprendervi, e pensare che la settimana è appena iniziata non vi è certo di auspicio. Evitate tensioni con partner e amici.

