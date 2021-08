Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 agosto 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 30 agosto 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi vedrete tutto nero a causa di Mercurio che ingigantisce anche i piccoli ostacoli che movimenteranno questa giornata. Calma, non ci sono in realtà tutti i problemi che vedete voi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio in Bilancia vi ricarica e vi fa riprendere alla grande la vostra vita, dopo un periodo di confusione che state ancora vivendo. Adesso sapete bene cosa volete e come ottenerlo. Dovete solo metterlo in pratica. Forza.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio amico vi sorride e vi regala audacia e voglia di protagonismo. Oggi vi piacerà stare al centro dell’attenzione ed essere l’ago della bilancia di situazioni complesse.

Cancro



Cari Cancro, Mercurio contro non vi lascia in pace e vi fa discutere con estrema facilità. Lasciate da parte le provocazioni e le polemiche perché non porteranno alla soluzione dei problemi, anzi non faranno che inasprire le tensioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (30 agosto 2021), Mercurio ispirato fa vedere le situazioni in modo obiettivo e porta soluzioni e praticità per sbloccare delle situazioni ostili che avete messo da parte per la paura di affrontare. Coraggio, non avete più scuse.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio pratico vi mette alla prova e vi fa usare la vostra potente razionalità sul campo. Avete poco tempo per riflettere ed analizzare; dovete essere risoluti e tempestivi per far valere i vostri diritti in famiglia e al lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio vi porta batticuore e brividi d’amore. Il periodo è propizio per iniziare coinvolgenti relazioni e per portare una ventata di novità anche nelle coppie più abitudinarie. Prendete il bello dell’inaspettato. Le emozioni forti sono garantite.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio in Bilancia appiana le difficoltà e regala un po’ di meritata serenità, in particolare nell’ambiente lavorativo, che ultimamente ha causato dei malumori e delle preoccupazioni per il futuro. Il supporto del partner vi da un’ulteriore spinta alla positività.

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi è una giornata concitata e frenetica, dovete districarvi tra tanti impegni e scadenze, ma non avete la concentrazione necessaria. Siete stanchi e avete bisogno di un po’ di riposo. Prudenza alla guida.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Mercurio in Bilancia lancia una sottile sfida in campo lavorativo e vi porta a mettervi in gioco e a dare il meglio di voi. Oggi dovete misurarvi con collaboratori e colleghi ambiziosi e anche un po’ scorretti. Aprite bene gli occhi!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 30 agosto 2021), Mercurio ottimo è con voi oggi e vi porta a riflettere e ad agire per riprendere delle relazioni affievolite che possono ravvivarsi e darvi delle inaspettate emozioni.

Pesci

Cari Pesci, oggi noterete già dei segnali di cambiamento in positivo che vi daranno la carica per intraprendere dei nuovi progetti e programmare delle entusiasmanti iniziative.

