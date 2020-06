Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 giugno 2020:

Ariete

In amore Venere e Marte nel segno arricchiscono di armonia le vostre giornate, agevolando dialogo e contatto intimo. Affetti più vicini e senza litigi in famiglia. Sul lavoro con Marte vi spinge a essere intraprendenti, e questo vi permetterà di conseguire ottimi risultati. Salute stabile, ideale per riprendere con lo sport dopo il lockdown. Attenti agli screzi con Acquario.

Toro

Cari Toro, buone notizie in amore, con importanti conferme per chi ha un partner fisso. In famiglia privilegiate l’organizzazione e la ripartizione dei compiti. Giorni spensierati per chi è single. Sul lavoro sarete affiancati da dedizione e precisione. Dopo mesi di difficoltà, in ripresa anche la situazione economica. Spossatezza psico-fisica? Colpa del caldo.

Gemelli

Amici del Gemelli, grazie al fascino donato da Venere, sarà possibile conquistare la vostra persona del cuore, sarà dura tenersela stretta. Branko suggerisce attenzione alle coppie fresche: qualche situazione potrebbe esasperarsi. Sul lavoro ignorate i pettegolezzi e concentratevi su quello che c’è da portare a termine. Non esagerate con l’attività fisica, provate la meditazione. I vostri incontri? Attrazione con Vergine, tensione con Sagittario.

Cancro

Vi aspetta un periodo sereno se avete una coppia stabile, mentre per gli amori tormentati si avvicina la resa dei conti. Perseveranza e determinazione sul lavoro vi premieranno. Situazione finanziaria stabile, ma è bene non lasciarsi andare a spese eccessive. Concentratevi su voi stessi e riprendete in mano una vecchia passione, per sconfiggere l’apatia di questi giorni.

Leone

Cari Leone, le attenzioni del vostro partner dimostrano che i suoi sentimenti per voi non sono cambiati. Se siete single, potreste sentire bisogno di più spensieratezza. Se c’è chi vi chiede di svolgere mansioni sempre più difficili sul lavoro, ripagate la fiducia con le vostre competenze, precisione e celerità. Il caldo potrebbe fiaccare leggermente le vostre energie fisiche e mentali. Bevete tanta acqua. Flirt con Acquario, passione con Pesci.

Vergine

In amore le incomprensioni con la persona amata potranno essere risolte con calma e dialogo. I problemi sono solo temporanei. Sul lavoro non vi scoraggiate e usate la calma per risolvere le questioni. Il finesettimana, grazie alla prevalenza della Luna, avrà in serbo sorprese. Intanto cercate di rilassarvi.

Bilancia

Discussioni in amore? Tranquilli, tornerà presto il sereno. Progettare una ristrutturazione col partner vi aiuterà a ritrovare lo spirito di squadra. Sorgeranno ostacoli in campo lavorativo, ma le cose prenderanno presto la giusta piega. A patto che non abbiate fretta. Siete solo un pizzico fuori fase: è un periodo che durerà per poco.

Scorpione

Se siete single, lasciate perdere le vecchie conoscenze e gli ex, non porteranno a nulla di buono. Per le coppie stabili ci sono nuvole in vista, ma niente di devastante. Settimana a gonfie vele sul lavoro, ma attenzione a non lasciarvi prendere dall’entusiasmo. Periodo stressante, dedicatevi alla cura del corpo con massaggi, saune e manicure.

Sagittario

Cari Sagittario, con il partner va alla grande! In famiglia lasciate qualcosa da fare anche agli altri e non siate troppo servizievoli. Attenti alle distrazioni sul lavoro, siate precisi. Supererete tutte le difficoltà in ambito finanziario, magari chiedendo l’aiuto di un collega fidato. Feeling con Cancro, indifferenza con Gemelli.

Capricorno

Amici del Capricorno, in amore vi aspetta una settimana altalenante con finale esplosivo. Per i single un incontro inaspettato riaccenderà vecchi ricordi. Finalmente gli affari sembrano ripartire. Se siete disoccupati troverete occupazione. Tenete la salute sotto controllo e non trascuratevi.

Acquario

Cari Acquario, le vostre preoccupazioni in amore si riveleranno inutili e finalmente tornerà il sereno. Grandi opportunità, invece, per i single, ma attenzione alle persone che avete conosciuto da poco: potrebbero essere già impegnate. Pressione sul lavoro, procedete per gradi. Se vi sentite stanchi e avvertite un leggero malessere, forse vi occorre una cura ricostituente.

Pesci

Il vostro partner vi riempie di attenzioni. I single potrebbero avvertire la necessità di nuove esperienze. Sul lavoro avrete modo di dimostrare le vostre competenze e la vostra professionalità grazie a una sfida difficile ma stimolante. Baci travolgenti con Leone, odio con Toro.

