Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko l’autunno entra nella fase passionale, questa è una settimana di Luna piena che apre ottobre in Ariete congiunta a Marte e in trigono a Venere, il morale è alto, Mercurio non è più ladro in Bilancia e il campo professionale può finalmente regalare qualche soddisfazione.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi anche per voi la Luna avrà primaria importanza quest’oggi, in primo piano ci sono i rapporti personali, gli affetti hanno la priorità su tutto il resto, in settimana si forma anche la Luna piena in Ariete, Venere va in Vergine e si trasforma da nemica in grande amica, potrete concludere la settimana con la Luna nel segno.

Gemelli

Cari Gemelli, un successo personale chiuderà settembre, oggi la Luna è ancora in Acquario e porta notizie desiderate, i pacchi indesiderati invece vanno rispediti al mittente entro domani. Mercurio dalla vostra parte non sbaglia un colpo e vi rende anche più profondi, questa qualità colpirà molte persone, tutto merito della lezione che vi ha dato il partner, sempre così passionale.

Cancro

Cari Cancro, nessuno avverte la Luna più di voi, soprattutto quando ci sono dei cambiamenti in vista. La prima Luna piena d’autunno arriva il primo ottobre e può diventare piuttosto indigesta quando nasce congiunta a Marte in Ariete e rischia di aumentare la tensione nel mondo del lavoro, Mercurio da ieri vi è amico, alcune associazioni sono destinate a tramontare, eppure voi siete cocciuti e insistete, battendo il ferro finché è caldo.

Leone

Cari Leone, secondo Branko Mercurio è la vostra memoria, ma dallo Scorpione avrà tempo e modo di risvegliare tutti i vostri ricordi assopiti, il solo pensiero oggi vi rende più agitati, sarà che tutto è più grande a causa di questa Luna acquarina che vi rende irrequieti e vi mostra la vera luce dei personaggi che vi circondano. Concentrate le vostre energie in amore, dovrete fare onore a Venere e Luna piena con Marte giovedì.

Vergine

Cari Vergine, incombe il successo professionale nella vostra vita, soprattutto per chi svolge un lavoro autonomo. La settimana porterà con sé il pianeta più gradito al vostro segno, Venere, e inizia con questa Luna in Acquario e Mercurio già attivo nel campo degli affari, approfittatene per sistemare e rinnovare le vostre collaborazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko dovete archiviare settembre e tutte le noie portate da Marte, ma non dovete dimenticare tutte le esperienze vissute finora perché, per quanto negative, hanno sicuramente dato il loro contributo a formare la persona che siete oggi. Saturno vi ha convinto che il vostro destino è speciale, quando volete sapete rinnovarvi, e allora fatelo adesso, senza perdere altro tempo, perché il primo ottobre sarà segnato da una Luna potente in Ariete con Marte e contro Saturno, che incendia le sterpaglie.

Scorpione

Cari Scorpione, Mercurio è appena arrivato nel vostro segno e anche oggi attacca e respinge gli attacchi della Luna in Acquario, Venere e Urano. Tanti i disturbi della salute che provocano questi transiti, inutile stare qui ad elencarli, siate soltanto cauti. Cercate di ritrovare sensazioni perdute in amore, dovete rendere più solido il vostro matrimonio, in due si combatte meglio.

Sagittario

Cari Sagittario, prima di oggi cosa viene l’amore e anche oggi dovete porre l’accento su Venere che passa i suoi ultimi quattro giorni in Leone e stimola appieno la vostra vena romantica, questo finché la Luna non arriva piena in Ariete. Sotto questo cielo di settembre tutto può succedere. I coniugi annoiati potrebbero approfittare del fuoco marziano per ritrovare il piacere di godere la compagnia l’uno dell’altro.

Capricorno

Cari Capricorno, le fasi lunari sotto Bilancia non sono sempre in sintonia con il vostro segno, preparatevi quindi a questa Luna piena che nasce giovedì con accanto Marte in un segno instabile per la vostra sfera personale. Il modo migliore per non avere problemi è di spostare incontri e azioni importanti al weekend, quando Venere sarà già in Vergine e la Luna passerà in Toro.

Acquario

Cari Acquario, non credete troppo alle promesse che vi faranno gli altri, soprattutto nel campo professionale. Chi gestisce un’attività in proprio invece troverà un miglioramento con Venere in Vergine, ma è importante che questa Luna che apre la settimana diventerà piena giovedì in Ariete con accanto Marte e vi regalerà una maggiore grinta, attaccate per primi se dovete.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Branko ci sono delle novità in arrivo questa settimana, al primo posto ci sarà il vostro lavoro, intenso e contrastato, ma con tante belle soddisfazioni alla fine della giornata, preparatevi alla concorrenza, qualche storico avversario si risveglia con questa Venere che andrà in opposizione in Vergine.

