Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 27 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi dovrete fare molta attenzione in famiglia, perché il vostro pessimismo potrebbe sciupare l’armonia in casa. Evitate il sarcasmo e concedetevi una seconda possibilità, anche se un rapporto vi sembra ormai logoro…

Toro

Cari Toro, oggi (27 luglio 2020) potrete realizzare tutti i vostri sogni, basterà solo fare il primo passo. Se nelle prossime ore vi domanderete se sia possibile, se sia tutto vero, la risposta dagli astri sarà sì!

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questa giornata datete mostra di irrequietezza, impazienza, forse perfino un filo di egoismo, ma anche di fascino e sensualità. Sarete pronti a difendere il vostro amore con le unghie e con i denti. Attenzione alle finanze.

Cancro

Cari Cancro, oggi sentirete di portare il peso del mondo sulle vostre spalle. Troppi impegni, troppe responsabilità e una voglia crescente di gettare tutto alle ortiche! Ma poi subentrerà il vostro senso del dovere e vi rimetterete in riga. Se vi sentirete molto stressati, tralasciate qualche compito…

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi (27 luglio) sarà una giornata dove sarete sommersi da impegni di famiglia. Soprattutto le donne dovranno districarsi tra figli, coniuge e impegni. In amore per le coppie riscoprirete tutto il vostro eros e la vostra passione. Sul lavoro continuerete a dimostrare quanto valete.

Vergine

Cari amici della Vergine, vi aspettano un inizio settimana ricco di emozioni forti. In amore appunto organizzate una serata romantica con il vostro partner. Chi invece è single potrebbe invece conoscere qualcuno. Sul lavoro tutto procede per il meglio, riuscirete ad andare in vacanza senza rimorsi.

Bilancia

Cari Bilancia, questa settimana è perfetta per sistemare tutte le questioni irrisolte soprattutto quelle a livello economico. In amore vivrete un periodo di calma e serenità con il vostro partner. Per i single c’è un momento di stallo ma non demordete.

Scorpione

Cari Scorpione, la vostra settimana è molto promettente. Scoprirete il vostro vero io. Questo in amore vi farà capire cosa desiderate realmente e cosa volete per il vostro futuro. Ascoltate il vostro intuito e il vostro cuore. Sul lavoro forse satete un po’ distratti.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko, oggi dovreste cercare di lasciarvi alle spalle il passato e rivolgere lo sguardo al futuro. A maggior ragione se in amore le cose non vanno bene…

Capricorno

Cari Capricorno, oggi (lunedì 27 luglio 2020) non dovrete demoralizzarvi se vi sembrerà che le cose non filino lisce come l’olio. Anche se temete di sbagliare, mantenete il sangue freddo e procedete dritti per la vostra strada.

Acquario



Cari Acquario, oggi Marte e Venere vi forniranno energia da vendere! Avrete mente e sensi ben svegli. Anche se vi sentirete bene, cercate solo di non rilassarvi troppo, perché molto presto dovrete affrontare cambiamenti importanti.

Pesci

Cari Pesci, la vostra priorità per questa giornata dovrà essere quella di fare ordine nella vostra mente e poi buttare giù un elenco delle compiti da svolgere, partendo da quelli più importanti. Così facendo, non prederete la bussola.

