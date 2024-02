Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 febbraio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 febbraio 2024:

Ariete

Cari Ariete, grazie alla Luna piena per voi nel corso delle prossime ore di questo lunedì 26 febbraio 2024 si prospetta tanta passione. Godetevi tutto a fondo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il nuovo mese inizierà con tanta positività. Chiudere questo febbraio e guardate avanti con fiducia e tranquillità.

Gemelli

Cari Gemelli, potrete contare sulla Luna nel segno all’inizio di marzo che ormai è veramente alle porte. Tenete duro ancora qualche ora. Vi rifarete.

Cancro

Cari Cancro, per voi si prospettano delle giornate di grande passione grazie all’unione di Marte e Giove che vi daranno la giusta spinta per rilanciarvi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 26 febbraio 2024, nel corso delle prossime ore andranno molto bene gli affari grazie a Sole, Mercurio e Saturno che saranno dalla vostra parte. Coraggio. Agite.

Vergine

Cari Vergine, la Luna piena di inizio mese influenzerà anche voi. E non poco. Pronti a godere dei benefici? Coraggio!

Bilancia

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore dovrete prestate grande attenzione a qualche tensione in famiglia. Mordetevi la lingua prima di fare qualche danno…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna piena vi invita ad amare e ad essere amati. Dedicatevi all’amore che forse in alcuni casi avete un po’ trascurato.

Sagittario

Cari Sagittario, se siete single, potreste fare qualche nuova conoscenza interessante nel corso delle prossime ore di questo lunedì 26 febbraio. Ma non solo…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, molto interessante l’arrivo di Plutone che vi darà una grossa mano. Ma dovrete accettare l’aiuto…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 26 febbraio 2024), tanti nuovi e stimolanti progetti in vista per molti dei nati sotto questo segno. Agite. Serve coraggio!

Pesci

Cari Pesci, è arrivato il momento di fare spazio ai sentimenti. Date modo a chi vi vuole bene di starvi vicino e godetevi ciò che di bello vi riserva la vita.