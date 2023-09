Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, l’ultima settimana del mese riparte in sordina, ma non potete lamentarvi: quando ne avete veramente bisogno, c’è sempre qualcuno pronto a tendervi una mano e a tirarvi fuori dai guai.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, lunedì è sempre lunedì: giornata di ripresa lavorativa è spesso motivo di pensieri poco entusiastici. Per rendere il tutto ancora meno piacevole, ci si mettono alcune persone e le loro sterili polemiche: tenetevi alla larga.

Gemelli

Cari Gemelli, si riparte alla carica, nel segno della formazione: c’è qualcosa in cui siete lacunosi o carenti? Provvedete subito con un corso di aggiornamento o un percorso di studi che vi rende più accattivanti sul mercato.



Cancro

Cari Cancro, concentrate le vostre energie nel settore della famiglia e del guadagno: c’è qualcosa da proteggere. In serata sono favorite le uscite di coppia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 settembre 2023), la settimana riparte con qualche piccolo intoppo durante l’arco della mattinata di lunedì: qualcuno potrebbe cercare di provocarvi con osservazioni fuori luogo o opinioni non richieste.

Vergine

Cari Vergine, continuate a trarre beneficio dagli ottimi influssi che Marte in Bilancia esercita su di voi. Muovetevi e create una rete di contatti che vi permetta di realizzare ciò che avete in mente.

Bilancia

Cari Bilancia, una Luna strepitosa brilla nel vostro quadrante, facendovi iniziare la settimana nel migliore dei modi, cioè all’insegna dell’amore. Ottime le coppie stabili, i flirt sono da urlo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, si tratta di un lunedì sottotono: siete stanchi, non avete le energie per fare le cose come al solito. Rivolgetevi al medico se avete intenzione di prendere qualche integratore.

Sagittario

Cari Sagittario, nonostante le tante difficoltà che avete incontrato lungo il vostro percorso, ora sapete che nel momento del bisogno potete contare su alcune persone ciò è merito vostro, che avete saputo tenere saldi i legami che contano.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, procedete in avanti a piccoli passi, senza osare troppo, abituando pian piano al cambiamento che state attuando. Ogni tanto lasciatevi anche consigliare da qualcuno con più esperienza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 settembre 2023), ottimo lunedì il vostro! In giornate come queste, grazie al favore di stelle come mercurio e Marte, potete ottenere qualcosa di più, a patto che vi facciate avanti voi.

Pesci

Cari Pesci, ripartite con un lunedì meditativo, quasi solitario. Sono poche le interazioni sociali della giornata, a cui preferite del tempo di qualità con voi stessi.