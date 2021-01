Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 gennaio 2021:

Ariete

Un assembramento di pianeti vi rende curiosi ed intraprendenti. Giornata ida dedicare alle public relations. Conoscere, frequentare e comunicare con gli altri sarà semplice, approfittatene per creare un giro di conoscenze che tornerà utile. Il successo è alle porte.

Toro

Cari amici del Toro, per fortuna questo week end vi siete rilassati. Il lunedì parte a mille e saranno diverse le cose da gestire a lavoro. Concentratevi, mente agli affari e tirate fuori il vostro lato determinato e sicuro, aiuterà a raggiungere gli obiettivi. È il momento di dimostrare le vostre capacità.

Gemelli

Gemelli, Giove e Saturno nel segno amico dell’Acquario mandano una bella ventata di novità fortunate. Osate pure! Siete ad un passo dalla vostra realizzazione, non fatevi sfuggire un’occasione del genere. Non sarà semplice resistere alla sensualità di un nuovo conoscente, attenti alle scappatelle..

Cancro



Non cadete nelle provocazioni di persone che tutto vogliono tranne il vostro bene. L’energia è messa a dura prova dalla vita pratica e dal lavoro, non preoccupatevi, il sostegno di Mercurio si farà sentire e qualcosa si muove, delle buone novità stanno arrivando.

Leone

Leone, oggi riartite con mille impegni e una marea di cose da gestire. Sfruttate la capacità di persuasione per creare una rete di conoscenze che potrà rivelarsi essenziale per alcuni affari. Occupatevi della forma fisica, vi siete trascurati un po’! L’amore c’è, ma siete sicuri di volerlo?

Vergine

Cari amici della Vergine, oggi sarà importante appoggiarsi al proprio lavoro ben pianificato ed eseguito in modo costante e pratico. Vi piace fare tutto bene, con poco margine di errore. Ed è per questo che lo svolgete con cura. Così potrete muovervi a vostro agio in questo viaggio. Dal momento che avrete tempo per organizzare tutto in modo molto sicuro e preciso.

Bilancia

Oggi dipendete esclusivamente dalla vostra sensibilità e collaborazione con gli altri, affinché tutto vada come volete. E questo quindi dipende solo dal vostro modo di interpretare ciò che sta accadendo intorno a voi e vedere tutto con occhi positivi, per evitare di rimanere impigliati nelle complicazioni. Ecco perché sarà una giornata bianca o grigia che dipenderà solo da voi.

Scorpione

Cari Scorpione, un quadro astrale molto concreto porterà denaro e vantaggi nella professione. Molte collaborazioni sono di gran lunga favorevoli, non fatevele sfuggire! L’amore procede bene, solo qualche piccolo dubbio per le nuove storie, non pensateci.

Sagittario

Troppo lavoro. Non sarà semplice riuscire a gestire tutte le situazioni sospese e quelle nuove, il carico di compiti da svolgere potrà creare ansia. Organizzatevi, fate una lista delle cose da fare, partendo da quelle importanti. Serata gradevole.

Capricorno

Non sarà difficile trovare il giusto equilibrio oggi. Per sentirvi liberi di essere voi stessi provate con l’arte. La creatività è terapeutica e aiuterà a capire quali sono i desideri, affinché possiate avvicinarvi alla parte più vera di voi.

Acquario

Non sarà difficile trovare il giusto equilibrio oggi. Per sentirvi liberi di essere voi stessi provate con l’arte. La creatività è terapeutica e aiuterà a capire quali sono i desideri, affinché possiate avvicinarvi alla parte più vera di voi.

Pesci

Il rosso Marte sta movimentando l’amore e ci sarà tanto, se non troppo da fare. Qualcuno si affiderà al mondo del web per trovare l’anima gemella, qualcun altro potrà prendersi una cotta per un superiore, qualcun altro si riscoprirà innamorato di un amico. Che confusione!

