Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, è tempo di assumere e affrontare tutti i cambiamenti. Vi sentirete pieni quando vedrete che il vostro lavoro ha dato i suoi frutti. Siete tra i segni più laboriosi dell’oroscopo, la perseveranza e dedizione hanno sempre parlato di voi. In questo tempo vedrete quante persone finiranno per venire da voi per risolvere i loro problemi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete imparare a chinare la testa qualche volta. In questo modo eviterete di mettervi nei guai. Perdete la forza attraverso la bocca, quindi a volte è meglio contare fino a dieci e poi parlare. Pensate che anche se le vostre parole sono ben intenzionate, il vostro tono di voce e la sua formulazione possono ferire la sensibilità degli altri.

Gemelli

Cari Gemelli, grandi sorprese in serbo per voi. Siate entusiasti. D’altra parte, siete molto fiduciosi, ma fidarvi della prima persona che appare a lungo termine, Gemelli, potrebbe causarvi molti problemi. Analizzate bene la situazione prima di saltare in piscina. È tempo per voi di concentrarvi e lasciarvi alle spalle le persone che vi vendono il cielo.

Cancro



Cari Cancro, è tempo di lasciarvi andare e godere di tutte le sensazioni che vi circondano. Lasciatevi alle spalle quei brutti fumi e non fate pagare le vostre frustrazioni personali con quelle persone che lo meritano di meno. Avete bisogno di mettere un po’ di controllo nella vostra vita. Pensate prima di agire e così non ne uscirete male come al solito.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 aprile 2022), non importa quanto vi arrabbiate, pensate alle cose e vedrete altre prospettive. Approfittate di questa giornata di riposo per coccolarvi un po’ e concedervi qualche capriccio. Il gioco d’azzardo non vi avvantaggerà affatto in questi giorni, non correre rischi.

Vergine

Cari Vergine, dovete vivere alcuni momenti che vi lasceranno con un sapore un po’ agrodolce in bocca. Deve essere molto chiaro che i cambiamenti nella vostra vita non arriveranno per magia, siete voi che dovrete spostare i fili per farli accadere.

Bilancia

Cari Bilancia, anche se alcune cose sono andate bene per voi, avete ancora molto per cui lottare ogni giorno. Siete forti per affrontare qualsiasi ostacolo. Se avete na cotta per qualcuno che ancora non lo sa, oggi è il momento di parlare senza mezzi termini. Se vi trovate nella fase iniziale di una relazione, provate ad andare oltre con questa persona che vi fa sentire le farfalle nello stomaco e vi riempie il cuore di emozione ogni giorno. Non perdete l’occasione di continuare a vivere queste sensazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo sarà qualcosa di molto positivo e vi farà progredire. Non sono necessari cambiamenti drastici o da un giorno all’altro. L’introduzione di piccoli cambiamenti su base giornaliera porterà a risultati spettacolari. Iniziate oggi per apportare alcune modifiche alla routine quotidiana. Cercate di essere più attivi al mattino e di non sdraiarvi sul divano al minimo cambiamento. Evitate anche di fare spuntini tra i pasti o di mangiare quei dolci che amate ogni giorno.

Sagittario

Cari Sagittario, molte cose buone vengono per restare e alcune anche per sempre. Iniziate a pensare in modo più positivo e siate orgogliosi dei vostri risultati. Se i vostri obiettivi sono ambiziosi, non temete e non fermatevi di fronte ai progressi che state facendo. E se dovete fare qualcosa per voi stessi, prenditevi il ​​tempo e le risorse necessarie, anche se dovete sacrificare altre cose.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in ogni situazione in cui vi trovate, pensate un po’ prima di agire e misurate attentamente i passi che state facendo. Ci sono momenti in cui dovete fare una pausa e lasciare che le cose scorrano. In realtà, quando prendete decisioni o agite con preoccupazione, avete molte possibilità di sbagliare. Se siete con qualcuno che ti rende felice, non commettete gli stessi errori di prima.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 aprile 2022), la vita vi mostrerà la strada giusta. Prestate sempre attenzione ai segni e interpretateli correttamente. E proprio un segnale da voi è quello che si aspetta una persona che ha un grande interesse per voi. Anche a voi piace ma non hai osato nulla per paura del rifiuto. Dovete essere più coraggiosi.

Pesci

Cari Pesci, avete un carattere irrequieto ma, in generale, non vi dispiace dover aspettare ogni giorno quello che volete. Oggi potrebbero esserci novità importanti per la vostra vita, ma implica dover aspettare molto tempo. Iniziate ad occupare la mente con altre cose in modo che questo percorso non sia così complicato. E non mangiate il cocco tutti i giorni pensando a cosa sarebbe successo se aveste preso una decisione diversa da quella che avete preso.