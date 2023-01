Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, andate avanti e mettetevi comodi. Il messaggio celeste consiste nel godersi le cose belle della vita. Soprattutto nel corso delle prossime, imminenti, ore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, se avete intenzione di andare in città, vestitevi a festa. Anche se i vostri piani sono semplicemente di rimanere sul divano, fate uno sforzo per aggiungere un po’ di lusso.

Gemelli

Cari Gemelli, buon cibo, buon drink e persino qualche abito “di lusso” o anche il vostro pigiama più comodo potrebbero essere il modo perfetto per dare pepe alla vostra giornata.

Cancro



Cari Cancro, non sorprendetevi se ricevete un’esplosione di energia inaspettata nell’immediato futuro. Il cielo sta infondendovi una gloriosa eccitazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 gennaio 2023), approfittate di questo cielo per fare come vi pare, piuttosto che aspettare di vedere cosa stanno facendo gli altri.

Vergine

Cari Vergine, avete il permesso di fare i vostri piani: se gli altri vogliono passare del tempo con voi, allora possono salire sul vostro carrozzone. Altrimenti no problem, andrete avanti comunque alla grande.

Bilancia

Cari Bilancia, la vita oggi – 23 gennaio 2023 – è solo un sogno. Pensa a cosa non volete che vi segua nel nuovo anno e cercate di lasciarvi tutto alle spalle.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo sta rendendo questo il momento perfetto per lasciar andare qualsiasi dramma passato che potrebbe appesantirvi.

Sagittario

Cari Sagittario, scrivete un elenco di tutto ciò che desiderate rilasciare e smaltitelo con intenti significativi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, questo è il momento perfetto per stare con le persone che amate. Il cielo sta aiutandovi a connettervi con gli altri, vicini e lontani.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 23 gennaio 2023), se state raccogliendo numerosi inviti, sentitevi liberi di presentarvi al maggior numero possibile!

Pesci

Cari Pesci, dovreste divertirvi molto a essere una farfalla sociale, in particolare se sapete che ci sarà una folla…