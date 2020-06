Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, le stelle parlano di matrimonio secondo Branko, ma non mancheranno i problemi inaspettati. Luna in Cancro rende la donna del segno più emotiva, quasi isterica in amore; anche l’uomo ha il suo da fare con la famiglia, arrivano elementi di disturbo non da poco, reazioni impulsive però non sono richieste, quindi moderatevi. Quest’oggi dovete soltanto rivedere gli errori del passato e rimediare.

Toro

Cari Toro, la Luna positiva per affari e iniziative domestiche, ma anche per brevi viaggi. La fase è ormai ottima e assume un significato ancora più profondo perché è in aspetto con Urano e Giove. Le circostanze casuali danno sprint a lavoro e affari.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko la vostra vera estate parte con Venere nel segno, un presagio meraviglioso per gli amori già esistenti, promessa per le persone sole. Entro ferragosto arriverà la vostra anima gemella. Se siete innamorati, anche da poco, siete liberi di pensare al matrimonio, anche per dare una famiglia al bambino che nascerà. Da domenica prossima sarete il segno più fertile dello zodiaco.

Cancro

Cari Cancro, da quando siete bersagliati dai pianeti in Capricorno sono apparsi dei difetti caratteriali che hanno complicato i rapporti professionali-associativi. Ma appena la Luna mostra l’altra bella faccia, quella materna, tutto torna in ordine. Luna nuova, Mercurio, Urano, questi sono i vostri agenti.

Leone

Cari Leone, la stanchezza fisica e mentale è il tallone d’Achille, allontanatela con lunghe dormite e la giusta alimentazione, iniziate a camminare un po’, concedetevi lunghe passeggiate anche al mattino. Da domani inizierete il primo attacco alla vostra estate che sarà una stagione di grandi battaglie.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko la Luna è diventata nuova in Cancro, un segno che vi aiuta ad allargare il giro di conoscenze e delle relazioni sociali. Venere parla d’amore, ma solo per le relazioni in erba e per i rapporti segreti, gli amanti si inseguono nelle notti senza Luna.

Bilancia

Cari Bilancia, se non l’hanno ancora fatto allora state tranquilli, un po’ di fegato ve lo mangeranno quest’estate. Secondo l’oroscopo di Branko, l’estate è una stagione che vi rende bersaglio dei transiti più aggressivi ma anche liberatori. Le battaglie che sarete costretti a promuovere e a fare potranno essere vinte, ma dovrete essere in forma.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko chi avrà il piacere di incontrarvi per la prima volta rimarrà sconvolto dalla vostra passionalità. La prima settimana d’estate inizia con una Luna benaugurante per progetti professionali, non siete troppo pretenziosi, Marte è al massimo della potenza sessuale.

Sagittario

Cari Sagittario, nessuno di voi avrà la vita di prima, come prima. Secondo Branko, da marzo è cambiato qualcosa e questo vi deve far rendere conto che quando vi propongono idee e progetti nuovi, tutto diventa soggetto a correzioni, revisioni continue. L’importante è sapere che siete entrati in un periodo creativo, complice la Luna nuova.

Capricorno

Cari Capricorno, le quattro fasi lunari nel mese del Cancro non sono mai semplici da digerire per voi, tocca riesaminare un settore della vostra vita. Luna nuova da ieri si oppone a Giove, è diretta al matrimonio. Visto che anche venere è positiva, come Marte, conviene sfruttare i giorni prima della fine del mese per chiarire ciò che vi sta a cuore.

Acquario

Cari Acquario, la donna del segno in cima alla classifica delle persone che conquisteranno di più, elegante e brillante, ma anche complicata con gli uomini quel tanto da renderla ancora più desiderabile. Secondo l’oroscopo di Branko si tratta di situazioni venusiane-marziane che si presentano ogni tanto nell’oroscopo del segno, stavolta anche l’uomo andrà incontro a una stagione bollente.

Pesci

Cari Pesci, è la Luna del mare, dei sogni, delle speranze, delle attese secondo Branko. Attenti alle conoscenze anche professionali che farete in questo periodo, potranno arricchire la vostra esperienza con nuove proposte. Sarà una grande estate per il settore professionale. Non cadete nelle trappole volgari dei social.

