Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, dovrete provare a convincere chi vi circonda della bontà delle vostre idee, e non sarà di certo facile. Per fortuna ci saranno ottime prospettive sul fronte dei guadagni, visto che un’entrata – magari inaspettata – vi renderà felici e pieni di ottimismo. Se ultimamente siete stati un po’ sottotono, adesso potete rialzare la testa.

Toro

Cari Toro, impegnatevi nel sociale e vedrete che ne trarrete giovamento. Se ultimamente avete avuto questioni legali o riguardanti una proprietà ancora in sospeso, adesso potete finalmente risolverli e trarne giovamento. Avete sempre giornate molto piene e ricche di appuntamenti: è il caso di prendervi una pausa e godervi un po’ di tempo per voi stessi e i vostri cari. Una vacanza sarebbe l’ideale.

Gemelli

Cari Gemelli, Possibile qualche discussione in famiglia, magari con il proprio coniuge. D’altronde fa parte della vita di coppia. Mantenete la calma e cercate di non prendervela troppo. Siete carichi di fascino ed erotismo, per cui potreste facilmente fare colpo. Approfittatene se siete single e c’è una persona che vi piace.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko avete molti impegni e tanti pensieri per la testa, per cui non sarà facile ottenere tutto quello che volete. Il vostro impegno è comunque sempre massimo. Potreste ricevere una proposta allettante per quanto riguarda un investimento, non lasciatevi trasportare dalle chiacchiere e valutate bene pro e contro prima di accettare. Mantenetevi in forma e non trascurate la cura del corpo.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko continua per voi un periodo d’oro. Tutto sembra andare per il verso giusto, tanto che non c’è nulla che potreste migliorare nella vostra vita. Se avete intenzione di fare un investimento grosso, come comprare casa, questo può essere il momento propizio. Per quanto riguarda gli affari, potreste fare viaggi importanti, che si concretizzeranno in qualcosa di speciale per il futuro.

Vergine

Cari Vergine, vi è stato affidato un computo importante, che non sarà facile realizzare. Chi è single potrebbe avvertire una strana attrazione verso un collega: se davvero vi piace, non abbiate timore a dichiararvi. D’altronde non avete nulla da perdere. Un po’ di romanticismo non può che farvi bene e rompere la monotonia della vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, se lavorate nel commercio, questo è il momento della strategia. D’altronde la concorrenza è tanta, per cui dovete giocare d’astuzia e non scoprire subito le vostre carte. In amore per i single sarà la giornata ideale per conoscere qualcuno di speciale. Per le coppie si prospettano delle giornate impegnative e all’insegna delle discussioni con il vostro partner.

Scorpione

Cari Scorpione, venite da un periodo davvero complesso e pieno di ansie e stress. Questa fase frenetica potrebbe finalmente essere giunta al termine e ora potete tirare il fiato. Periodo buono per fare degli affari, come una proprietà da portare a termine. Se viaggiate siate prudenti, alcuni imprevisti potrebbero causare dei ritardi. Per i single è il momento di mettersi in gioco, soprattutto se c’è una persona che vi piace.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko siete troppo sensibili e affettuosi con chi vi circonda. Questo senz’altro è un bene, ma a volte un po’ di faccia tosta in più non sarebbe male. In amore potreste finalmente incontrare qualcuno che vi piace: d’altronde non potete restare single a vita. Cercate in particolare qualcuno con cui condividete stimoli e interessi.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata molto soddisfacente dal punto di vista medico e della salute. Dopo un periodo sottotono, state recuperando. Bene anche in campo professionale e in quello economico: nuovi lauti guadagni alle porte. Cercate di non spendere eccessivamente, se non vi volete poi trovare in difficoltà. Meglio sempre mettersi qualcosa da parte.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko è il momento di prendere l’iniziativa per rimettervi in forma. Si sa in estate e in vacanza è facile prendere qualche chilo, ma adesso dovete ritrovare la voglia di allenarvi e prendervi cura del vostro corpo. Periodo propizio per chi deve fare dei lavori in casa, magari di ristrutturazione.

Pesci

Cari Pesci, avete molti impegni, ma cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi, o ancora meglio per stare insieme alla vostra famiglia. Qualche problema personale o che riguarda le persone a voi vicine vi terrà con il fiato sospeso, ma per fortuna alla fine tutto andrà per il verso giusto. Ottime prospettive anche per i single: love is in the air! Per le coppie il legame con il vostro partner si stringe e migliora sempre di più. Sul lavoro un progetto importante potrebbe finalmente partire.

