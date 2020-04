Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, se volete superare alcune difficoltà che si pareranno davanti a voi in questa settimana, forse dovreste cercare di prendere le cose con più filosofia e senso dell’umorismo. L’amore vi sostiene, non demordete di fronte a un problema.

Toro

Cari Toro, state facendo molti progetti per il futuro, avete iniziato a mettere una serie di mattoni e ora cominciate a vedere la vostra costruzione. Sta prendendo forma, ma lasciatevi la possibilità di apportare sempre qualche modifica.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, anche se ci sono delle difficoltà e le giornate, una dopo l’altra, vi presentano sempre un conto piuttosto salato, voi riuscite sempre a vedere il lato positivo delle cose. E’ l’ottimismo, di cui avete fatto scorta negli scorsi mesi.

Cancro

Cari Cancro, avete tanto bisogno di recuperare un po’ di serenità, e farete scorta di risate e sorrisi in questa settimana. Anche se i vostri problemi non si sono ancora risolti del tutto, siete sulla buona strada almeno come tipo di approccio.

Leone

Cari amici del Leone, siete un leader in questi giorni (lo siete quasi sempre), sia con gli amici che nel vostro contesto lavorativo e, smart working o no, fate sempre sentire la vostra voce e la vostra autorità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, se avete dei progetti in cantiere è il momento di approfittare del favore delle stelle. E’ importante ciò che volete realizzare, e avete deciso di non guardare altro che il vostro obiettivo per un po’ di tempo.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, che siate silenziosi, pensierosi o allegri, cercate sempre di mostrare i vostri punti di forza migliori. Dovete andare orgogliosi di voi stessi, più di quanto stiate facendo in questo momento.

Scorpione

Cari Scorpione, se qualcosa non funziona, andate oltre, non fustigatevi né perdete altro tempo a studiare un altro modo per far incastrare meglio il meccanismo. Ci saranno altri meccanismi pronti a funzionare e, di certo, saprete riconoscerli.

Sagittario

Cari Sagittario, ogni tanto bisogno porsi determinati interrogativi. Una fase segue all’altra della nostra esistenza, e un punto della situazione ogni tanto è fondamentale. Chiedetevi: dove sto andando? Verso la mia felicità?

Capricorno

Cari Capricorno, non c’è bisogno di mettersi alla prova ogni giorno, potete anche rilassarvi ogni tanto senza pensare che qualcuno voglia spodestarvi da quello che vi siete faticosamente guadagnati.

Acquario

Cari Acquario, le relazioni con il prossimo ci lasciano sempre qualcosa, un insegnamento fondamentale. Ma non si riesce sempre a vederlo subito o farne tesoro, ma andando avanti e voltandosi indietro diventa tutto molto più chiaro. Andate avanti, dunque.

Pesci

Cari amici dei Pesci, dovete mettere più impegno nel tessere le vostre relazioni interpersonali. Avete bisogno degli altri, è inutile che vi chiudete dentro voi stessi. Dovete saper condividere in questo periodo per essere davvero felici.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 20 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 20 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 20 aprile 2020