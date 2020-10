Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, giornata molto positiva in ambito sentimentale. Approfittatene. In generale però cercate di evitare le sfide, se non volete trovarvi in difficoltà. Questo vale anche nei rapporti con colleghi e superiori. Evitate di attaccare briga giusto per il piacere di farlo. Aspettate prima di portare avanti progetti ambiziosi.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nella giornata di oggi lo stress la fa da padrone. Tutta la tensione e il nervosismo accumulati finora potrebbe improvvisamente esplodere, cercate quindi di mantenere la calma. Possibile qualche disturbo fisico. Fate attenzione e cercate di non prendervela inutilmente.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata molto positiva in ambito lavorativo: possono nascere nuovi progetti e collaborazioni. Potrete inoltre migliorare i rapporti già esistenti. Mercurio in Scorpione vi sostiene anche dal punto di vista degli affari: avrete il fiuto giusto per realizzarne di ambiziosi.

Cancro

Cari Cancro, durante la giornata di oggi (lunedì 19 ottobre) dovete porre molta attenzione in ambito lavorativo. C’è infatti qualche collega o superiore che giocherà sporco per mettervi il bastone fra le ruote. D’altronde quando c’è tanta concorrenza, molti sono disposti a tutto pur di prevaricare. Voi giocate pulito.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, si prevede una giornata all’insegna del fascino e della seduzione. Un’ottima notizia in particolare per i single, che potranno così trovare presto l’anima gemella. Le coppie solide dovranno invece impegnarsi per dimostrare al partner tutto il loro amore. Maggior sacrificio anche sul lavoro.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è appena iniziata ma questa sarà una giornata parecchio stressante. Incontri positivi in vista per chi è single e cerca l’anima gemella. Le coppie vivranno giornate molto produttive, in compagnia del proprio partner. Organizzatevi per fare qualche piccola vacanza insieme. Nuove collaborazioni in ambito professionale.

Bilancia

Cari Bilancia, si prospetta una giornata molto complicata, per cui fate attenzione e tenete alta la guardia, c’è sempre qualcuno pronto a mettervi il bastone fra le ruote, specie in ambito lavorativo. In amore i single non sono dell’amore adatto: attendete ancora un po’ prima di rimettervi in pista. Le coppie potrebbero vivere qualche contrasto con il partner. Stanchezza sul lavoro, siate prudenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata durante la quale dovrete organizzarvi al meglio se non volete incorrere in spiacevoli sorprese. I single avranno finalmente tante piacevoli opportunità da cogliere al volo. È il momento di rimboccarvi le maniche. Giornate da trascorrere in compagnia del partner per le coppie storiche. Nuovi progetti lavorativi.

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata complessa, per cui attenetevi alle regole e fate poco di testa vostra. I single dovranno pensare bene prima di agire, se non vogliono avere spiacevoli sorprese. Per le coppie di lunga data non si registrano problemi con il partner. Sul lavoro dovete impegnarvi di più.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata durante la quale dovrete dare il massimo se volete costruire qualcosa di ambizioso. I single avranno ottime opportunità per trovare l’anima gemella, mentre le coppie storiche ritroveranno il sereno dopo qualche litigio con il partner. Sul lavoro qualche lacuna non manca, cercate di colmarla.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko, sarà una giornata durante la quale dovrete rilassarvi di più, se non volete litigare inutilmente con il partner. I single devono cercare di non complicarsi la vita invischiandosi in situazioni poco chiare. Per le coppie, se dovete prendere una decisione importante, ascoltate i consigli del partner. In ambito lavorativo cercate di non semplificarvi le cose.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 19 ottobre 2020 -, per voi si prospetta una giornata positiva e fruttuosa. Sul lavoro siete ambiziosi e avete voglia di perfezionarvi. In amore non datevi per vinti se siete ancora single, presto potreste incontrare l’anima gemella. Le coppie solide possono contare sul supporto e i consigli del partner.

